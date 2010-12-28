همدان نیازمند پیست اختصاصی موتورسواری است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسین شهریاری عصر دوشنبه در مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان با بیان اینکه رشته موتورسواری و اتومبیلرانی از حساسیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: باید با مدیریت مناسب برای ارتقا بیشتر این رشته در همدان تلاش کرد.

نائب رئیس فدراسیون موتورسواری گفت: هیئت موتورسواری استان همدان هیئت فعال و هم سویی با فدراسیون است و با فعالیت بیشتر می تواند به عنوان قطب موتور کراس در غرب کشور فعالیت کند.

شهریاری قدمت فعالیت رشته موتورسواری و اتومبیلرانی در کشور را 50 سال عنوان کرد و گفت: ایران در چهار سال اخیر مقام دوم مسابقات آسیایی را به دست آورده است.

وی با اشاره به پیشرفت های حاصل شده، گفت: استان همدان با گسترش فعالیت و راه اندازی پیست اختصاصی توانایی درخشش در مسابقات بین المللی را دارد.

شهریاری با بیان اینکه همدان توانایی میزبانی مسابقات کشوری را دارد، گفت: استان های فعال در رشته های موتورسواری و اتومبیلرانی نیازمند راه اندازی پیست های بین المللی هستند و این ورزش باید در استان ها نیز توسعه یابد

مدیر کل تربیت بدنی استان همدان نیز از فعال بودن پیست موتورسواری در پارکینگ مجموعه ورزشی 15 هزار نفری شهید مفتح سخن گفت و از مسئولان فدراسیون خواست برای راه اندازی پیست اختصاصی این رشته همکاری لازم را با هیئت داشته باشند.

سید عبدی افتخاری گفت: در حال حاضر 335 موتورسوار و 500 اتومبیلران سازمان یافته در هیئت موتورسواری استان همدان فعالیت می کنند.

این نشست مجمع گزارشی از فعالیت چند سال گذشته هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی هــمدان مبنی بر برگزاری مسابقات، کلاس های آموزشی، حضور در مسابقات کشوری و آسیایی و میزبانی مسابقات ارائه کرد و در پایان نیز پس از رای گیری، محمد امین روحی به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان انتخاب شد.