پژوهش در سینمای ایران دچار ضعف است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بنکدار با اشاره به اهمیت توجه به مقوله پژوهش در تولید فیلم و سریال اظهار داشت: در دنیای حرفه‌ای فیلم‌نامه ‌نویس حول محور داستان خود پژوهش میدانی انجام داده و قصه خود را در بستر پژوهش شکل می‌دهد، اما در سینمای ما ضعف پژوهش وجود دارد و فقط در سریال‌های تاریخی و تلویزیونی به آن توجه می‌شود.



وی تاکید کرد: مسئله پژوهش در هنرهای نمایشی ریشه در تاریخ این پدیده دارد و در کل در مرحله نوشتن فیلمنامه امر تحقیق و پژوهش صورت می‌گیرد.



بنکدار با بیان اینکه تحقیق در ارتباط با فیلم‌نامه حول محور موضوع و سوژه فیلم‌نامه است، تصریح کرد: پژوهش در بحث سینمای مستند خود جز ماهیت فیلم محسوب می‌شود و در فیلم‌های داستانی و سریال توسط خود فیلمنامه‌نویس انجام شده و یا فیلمنامه‌نویس به استناد یک سری پژوهش‌های صورت گرفته آن را ارائه می‌دهد.



وی خاطرنشان کرد: پژوهش جایگاه نرم‌افزاری و مهمی دارد و فیلمنامه‌ای را که براساس تحقیق و پژوهش نوشته می‌شود باورپذیرتر، مستند و تاثیرگذار خواهد کرد.



کارشناس معاونت فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بیان داشت: اگر فیلمنامه‌نویس و کارگردان بتوانند فیلمنامه و داستان فیلم خود را مستند به یک سری پژوهش علمی، میدانی و کتابخانه‌ای قرار دهند کار فاخرتر، تاثیرگذارتر و باورپذیرتر خواهد بود.



وی گفت: جایگاه پژوهش در سینمای دنیا جایگاه والایی بوده و هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد.



بنکدار افزود: در سینمای دنیا ساخت داستان‌های تخیلی و سرگرم‌کننده و فیلم‌هایی که در رابطه با موجودات تخیلی هستند، با تحقیق و پژوهش همراه است.



وی با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش در ساخت فیلم‌های تاریخی و مذهبی اضافه کرد: اگر پژوهش در تولید و ساخت فیلم‌های تاریخی و مذهبی صورت نگیرد، فیلم و سریال دچار اشتباهات و ضعف‌های داستان‌پردازانه و شخصیت‌پردازی می‌شود.



کارشناس معاونت فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: در این گونه فیلم‌ها یک گروه تشکیل شده و پژوهش را انجام می‌دهند و سپس آن را به صورت نمایش درمی‌آورند.



وی بیان داشت: همان‌طور که استفاده نکردن از تحقیق کار را ناقص می‌کند استفاده خام از تحقیق و پژوهش نیز بدون جنبه‌های نمایشی موجب ضعف در جذابیت فیلم است.



بنکدار در ادامه سخنان خود با بیان اینکه واحدهای پژوهشی به طور رسمی در صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارند، گفت: مرکز پژوهش‌های صدا و سیما پژوهش‌های دینی و مذهبی را بر عهده دارد.



وی با اشاره به اینکه اختصاص بودجه برای امر تحقیق و پژوهش در سینمای ما جدی گرفته نمی‌شود، یادآور شد: اگر اعتباراتی برای امر تحقیق و پژوهش در اختیار گروه‌های فیلمسازی قرار گیرد فیلم‌ها و سریال‌های مطرحی تهیه و تولید می‌شود.



کارشناس معاونت فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهار داشت: در کنار تخصیص بودجه و اعتبار باید امر پژوهش از سوی فیلمسازان و محققان نیز به صورت جدی دنبال شود و تحقیقاتی که در پیشبرد داستان و سریال موثر است به وقوع انجامد.



وی افزود: فیلمسازان مطرح در کشور برای نگارش فیلم‌نامه خود به صورت شخصی برای تحقیق و پژوهش خود هزینه می‌کنند و این امر باید به صورت عمومی و به شکل یک فرهنگ درآید.

