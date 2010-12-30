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۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

حجت الاسلام مرتضوی:

9 دی روز بصیرت است

9 دی روز بصیرت است

گرگان - خبرگزاری مهر: امام جمعه بندرگز گفت: 9دی روز بصیرت، هوشیاری و بیداری امت در برابر فتنه گران و سالروز حماسه به یاد ماندنی حضور گسترده مردم در سطح کشور در رابطه با اهانت به روز عاشورا است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی عصر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت 9 دی در گرگان با پرداختن به ابعاد بصیرت دینی را در زمان غیبیت امام زمان (عج) مهم دانست و افزود: اگر امروز فاقد بصیرت دینی باشیم، نمی‌توانیم سعادت جامعه را تامین کنیم.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: بصیرت دینی اصلی‌ترین نیاز امروز بشر است.

حجت الاسلام علی نامدار افزود: مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی که همیشه وفادار این نظام و مکتب اسلام هستند در روز 9دی 1388به دشمنان نشان دادند که همراه در مسیر خط امام و ولایت فقیه است.
 
وی گفت: داشتن بصیرت دینی، آگاهی و شناخت عمیق مسائل برای حرکت در مسیر تعالی و تکامل، امروزه به عنوان یک نیاز ضروری است و انسانهای آگاه و بصیر باید در هر زمان و مکان بصیرت دینی داشته باشند.

وی ادامه داد: عدم بصیرت در طول تاریخ عامل انحراف و کجروی افراد از مسیر حق و افتادن به ورطه باطل و انحراف شده است.
کد مطلب 1221005

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