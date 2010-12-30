9 دی روز بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی عصر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت 9 دی در گرگان با پرداختن به ابعاد بصیرت دینی را در زمان غیبیت امام زمان (عج) مهم دانست و افزود: اگر امروز فاقد بصیرت دینی باشیم، نمی‌توانیم سعادت جامعه را تامین کنیم.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: بصیرت دینی اصلی‌ترین نیاز امروز بشر است.



حجت الاسلام علی نامدار افزود: مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی که همیشه وفادار این نظام و مکتب اسلام هستند در روز 9دی 1388به دشمنان نشان دادند که همراه در مسیر خط امام و ولایت فقیه است.

وی گفت: داشتن بصیرت دینی، آگاهی و شناخت عمیق مسائل برای حرکت در مسیر تعالی و تکامل، امروزه به عنوان یک نیاز ضروری است و انسانهای آگاه و بصیر باید در هر زمان و مکان بصیرت دینی داشته باشند.



وی ادامه داد: عدم بصیرت در طول تاریخ عامل انحراف و کجروی افراد از مسیر حق و افتادن به ورطه باطل و انحراف شده است.