پلاک خودرو برای اجبار خریدار به تعویض پلاک سرقت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت جفت پلاک یک دستگاه خودرو، موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی زیارت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و انجام تحقیقات میدانی، سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان ادامه داد: متهم در تحقیقات پلیسی اعتراف کرد خودرو را فروخته، اما چون خریدار برای تعویض پلاک اقدام نکرده بود، وی نیز در اقدامی غیرقانونی اقدام به سرقت پلاک خودرو کرده است.