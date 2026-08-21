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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

پلاک خودرو برای اجبار خریدار به تعویض پلاک سرقت شد

پلاک خودرو برای اجبار خریدار به تعویض پلاک سرقت شد

بجنورد- جانشین فرمانده انتظامی شیروان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که پس از فروش خودرو و تعویض‌نشدن پلاک توسط خریدار، اقدام به سرقت پلاک خودرو کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت جفت پلاک یک دستگاه خودرو، موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی زیارت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و انجام تحقیقات میدانی، سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان ادامه داد: متهم در تحقیقات پلیسی اعتراف کرد خودرو را فروخته، اما چون خریدار برای تعویض پلاک اقدام نکرده بود، وی نیز در اقدامی غیرقانونی اقدام به سرقت پلاک خودرو کرده است.

کد مطلب 6923113

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