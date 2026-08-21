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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

کمپ تیم‌های ملی هندبال وارد فاز اجرایی شد

کمپ تیم‌های ملی هندبال وارد فاز اجرایی شد

پروژه احداث کمپ تیم‌های ملی هندبال ایران با آغاز عملیات گودبرداری وارد مرحله اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، در برنامه ورزش و مردم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از آغاز عملیات عمرانی ساخت کمپ تیم‌های ملی خبر داد و اعلام کرد که عملیات گودبرداری این مجموعه آغاز شده است. احداث کمپ تیم‌های ملی از سال‌ها قبل به عنوان یکی از نیازهای اساسی هندبال کشور مطرح بوده و نبود یک مجموعه تخصصی و مستقل برای اسکان، تمرین و آماده‌سازی تیم‌های ملی، همواره یکی از دغدغه‌های جامعه هندبال به شمار می‌رفته است.در همین راستا و با پیگیری‌های فدراسیون هندبال، حمایت وزیر ورزش و جوانان و همکاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مقدمات اجرای این پروژه فراهم شده و عملیات عمرانی آن طی روزهای گذشته با آغاز گودبرداری رسماً وارد مرحله اجرایی شد.

پاکدل با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: احداث کمپ تیم‌های ملی یکی از نیازهای جدی و مطالبات دیرینه جامعه هندبال بوده است و تلاش کردیم با فراهم کردن مقدمات لازم، این پروژه از مرحله برنامه‌ریزی عبور کرده و وارد فاز عملیاتی شود.

رئیس فدراسیون هندبال با اشاره به امکانات پیش‌بینی‌شده در این مجموعه گفت: ما ۱۲ تیم ملی داریم و با توجه به حجم فعالیت‌های هندبال، داشتن یک کمپ تخصصی برای تیم‌های ملی یک ضرورت است. در این مرکز امکاناتی از جمله فضاهای اقامتی، سالن‌های تمرینی و بدنسازی، مرکز پزشکی ورزشی، فیزیوتراپی، رستوران، سالن کنفرانس، مرکز هوش مصنوعی و سایر فضاهای مورد نیاز تیم‌های ملی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با حمایت وزیر محترم ورزش و جوانان و همکاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، این پروژه وارد مرحله اجرایی شده است و امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها و همراهی مجموعه‌های مرتبط، بتوانیم مراحل ساخت و تکمیل آن را با سرعت بیشتری پیش ببریم.

پاکدل در پایان تأکید کرد: این پروژه متعلق به همه خانواده هندبال است و برای تکمیل آن همچنان به حمایت و همراهی دستگاه‌های مسئول و مجموعه‌های مختلف نیاز داریم. امیدواریم بتوانیم این کمپ را به یکی از مراکز تخصصی و شاخص هندبال در منطقه تبدیل کنیم و با بهره‌برداری از آن، زیرساختی ماندگار و مؤثر برای توسعه و پیشرفت تیم‌های ملی کشور به وجود آوریم.

کد مطلب 6923017

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