به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، در برنامه ورزش و مردم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از آغاز عملیات عمرانی ساخت کمپ تیم‌های ملی خبر داد و اعلام کرد که عملیات گودبرداری این مجموعه آغاز شده است. احداث کمپ تیم‌های ملی از سال‌ها قبل به عنوان یکی از نیازهای اساسی هندبال کشور مطرح بوده و نبود یک مجموعه تخصصی و مستقل برای اسکان، تمرین و آماده‌سازی تیم‌های ملی، همواره یکی از دغدغه‌های جامعه هندبال به شمار می‌رفته است.در همین راستا و با پیگیری‌های فدراسیون هندبال، حمایت وزیر ورزش و جوانان و همکاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مقدمات اجرای این پروژه فراهم شده و عملیات عمرانی آن طی روزهای گذشته با آغاز گودبرداری رسماً وارد مرحله اجرایی شد.

پاکدل با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: احداث کمپ تیم‌های ملی یکی از نیازهای جدی و مطالبات دیرینه جامعه هندبال بوده است و تلاش کردیم با فراهم کردن مقدمات لازم، این پروژه از مرحله برنامه‌ریزی عبور کرده و وارد فاز عملیاتی شود.

رئیس فدراسیون هندبال با اشاره به امکانات پیش‌بینی‌شده در این مجموعه گفت: ما ۱۲ تیم ملی داریم و با توجه به حجم فعالیت‌های هندبال، داشتن یک کمپ تخصصی برای تیم‌های ملی یک ضرورت است. در این مرکز امکاناتی از جمله فضاهای اقامتی، سالن‌های تمرینی و بدنسازی، مرکز پزشکی ورزشی، فیزیوتراپی، رستوران، سالن کنفرانس، مرکز هوش مصنوعی و سایر فضاهای مورد نیاز تیم‌های ملی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با حمایت وزیر محترم ورزش و جوانان و همکاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، این پروژه وارد مرحله اجرایی شده است و امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها و همراهی مجموعه‌های مرتبط، بتوانیم مراحل ساخت و تکمیل آن را با سرعت بیشتری پیش ببریم.

پاکدل در پایان تأکید کرد: این پروژه متعلق به همه خانواده هندبال است و برای تکمیل آن همچنان به حمایت و همراهی دستگاه‌های مسئول و مجموعه‌های مختلف نیاز داریم. امیدواریم بتوانیم این کمپ را به یکی از مراکز تخصصی و شاخص هندبال در منطقه تبدیل کنیم و با بهره‌برداری از آن، زیرساختی ماندگار و مؤثر برای توسعه و پیشرفت تیم‌های ملی کشور به وجود آوریم.