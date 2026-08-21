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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

کشتی آزاد جوانان جهان - اسلواکی

صعود یک آزادکار به نیمه‌نهایی/۳ کشتی‌گیر در انتظار شانس مجدد

صعود یک آزادکار به نیمه‌نهایی/۳ کشتی‌گیر در انتظار شانس مجدد

در رقابت‌های کشتی آزاد جوانان جهان، رحمانی راهی مرحله نیمه نهایی شد و علی اصغر تات، آرمان الهی و سبحان اسمی در انتظار شانس مجدد قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از ساعت ۱۱:۴۵ امروز در چهار وزن ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، در حال برگزاری است.


نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل زمیربکوف از قرقیزستان با نتیجه ۱۲ بر ۶ مغلوب شد و باید منتظر راهیابی حریفش به دیدار فینال باشد تا جواز حضور در مرحله شانس مجدد را به دست آورد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی‌اصغر تات در دور نخست مقابل انوربکوف از ازبکستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. وی در مرحله بعد مقابل ویکتور بوروهان از اوکراین با نتیجه ۸ بر ۵ به برتری رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

تات در این مرحله نیز مقابل عمروف از روسیه با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورد و باید منتظر راهیابی حریفش به دیدار فینال باشد تا جواز حضور در مرحله شانس مجدد را به دست آورد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، سبحان اسمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل خانیف از روسیه با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست خورد و باید منتظر راهیابی حریفش به دیدار فینال باشد تا جواز حضور در مرحله شانس مجدد را به دست آورد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم کونیشی از ژاپن را با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب کرد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله نیز آلن ساگارائف از بلغارستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

رحمانی در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف آدریان ساس از رومانی خواهد رفت.

کد مطلب 6923106
سیده فرزانه شریفی

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