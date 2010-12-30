انتقاد کارشناسان از عملکرد سازمان میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، آنچه در پی می آید مهمترین رویدادهای یک هفته اخیر در حوزه میراث فرهنگی است که انعکاس زیادی در سطح رسانه ها داشته است.

نامه اساتید دانشگاهی به مقام معظم رهبری

اوایل این هفته جمعی از اساتید دانشگاهی کشور در نامه ای به مقام معظم رهبری، چند پاره شدن سازمان میراث فرهنگی و انتصاب مدیران غیر متخصص را آفت میراث فرهنگی کشور دانسته و انتقاد خود را از وضعیت نابسامان این تشکیلات اعلام کردند.

تخریبهایی پی در پی در حوزه میراث فرهنگی و وضعیت نابسامان میراث تاریخی، فرهنگی کشور مورد انتقاد این صاحب نظران بود. همچنین چندپاره شدن سازمان میراث فرهنگی که هم اکنون منجر به جدا شدن شماری از نیروهای باسابقه از بدنه آن شده و به تدریج بیشتر می شود نیز از دیگر موارد مطرح شده در این نامه بود.

انتقاد کارشناسان از فقر آموزشی در میراث فرهنگی کشور

دومین نشست از سلسله نشستهای نگاهی به کارنامه تشکیلات میراث فرهنگی و باستان شناسی در ایران روز سه شنبه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.

در این برنامه که جمعی از فعالان و دوستداران میراث فرهنگی حضور داشتند، اساتید باستان شناسی مانند کامیار عبدی و عمران گاراژیان درباره فقر آموزشی در زمینه میراث فرهنگی، انتقاد از نگاه درآمدزایی به میراث فرهنگی کشور، لزوم برخورد شدید با قاچاقچیان اشیای عتیقه و تفکیک باستان شناسی از میراث فرهنگی سخنرانی کردند.

آنها همچنین انتقاد خود را از سیستم آموزشی کشور درباره منتشر نکردن کتابی درباره شناخت میراث فرهنگی برای عامه مردم اعلام کردند.

کاروانسرای شاه عباسی زنجان

کاروانسرای شاه عباسی نیک پی زنجان که روزگاری برای خود جایگاه ویژه ای داشت در حالی که می رفت به ویرانه ای تبدیل شود با تلاش رسانه های استان غبار فراموشی از چهره این اثر ارزشمند تاریخی زدوده شد و بار دیگر کاروانسرای نیک پی مورد توجه مسئولان قرار گرفت.

درخواست برای تمدید حضور منشور کوروش

با توجه به اینکه تنها 10 روز تا پایان مدت نمایش منشور کوروش در ایران باقی مانده است، انجمن دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران به نمایندگی جمعی از انجمنهای و دوستداران میراث فرهنگی از معاون رئیس جمهور خواست زمینه‌های تمدید مدت نگهداری منشور کوروش در ایران را تا پایان نوروز فراهم کند.

مرمتهای غیراصولی بناهای تاریخی

در این هفته خبرهایی نیز با موضوع بی توجهی به قلعه تاریخی آکروپل در شوش در اثر عوامل مختلفی مانند اثرات باد و بارانهای زیاد، ترکهای گاه و بی گاه منتشر شد که خبر از مرمتهای غیر اصولی این بنای تاریخی می داد که باعث شده این قلعه توان پذیرش گردشگران به صورت گروهی و روزمره را نداشته باشد.

خبر دیگر درباره کاربری ناصحیح از خانه تاریخی دکتر منصوری بود که با وجود برخورداری از عناصر زیبای معماری همچون حجاریها و گچ بریهای متعلق به دوره قاجاریه، در محدوده اجرای طرح تخریب بافت تاریخی شیراز قرار گرفته و بخشهایی آن به کلاس درس افاغنه و کارگاه تولید کارتن و تشک تبدیل شده است.