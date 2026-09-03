طوسی: فضائل امامزادگان قم باید به زبان رسانه برای جامعه روایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد طوسی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم، با اشاره به سابقه همکاری میان دو مجموعه، بر استفاده هدفمند از ظرفیت رسانه برای معرفی امامزادگان و تبیین جایگاه معنوی بقاع متبرکه تأکید کرد.

وی افزود: تعامل میان اوقاف و صدا و سیمای قم سابقه‌ای دیرینه دارد و این همکاری می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر به تولید آثار رسانه‌ای مؤثر برای معرفی امامزادگان واجب‌التعظیم منجر شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان قم اظهار کرد: بیان فضائل و کرامات امامزادگان و بازشناسی ابعاد معنوی این شخصیت‌ها، زمینه آشنایی بیشتر مردم با این ظرفیت ارزشمند و معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام را فراهم می‌کند.

طوسی همچنین از آمادگی صدا و سیمای قم برای معرفی واقفان شاخص استان خبر داد و گفت: روایت زندگی و اقدامات خیرخواهانه این افراد می‌تواند به معرفی الگوهای موفق و تقویت فرهنگ وقف در میان نسل جدید کمک کند.

رسانه ظرفیت امامزادگان را معرفی می‌کند

وی با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری‌های رسانه‌ای اظهار کرد: معرفی امامزادگان و ظرفیت‌های معنوی بقاع متبرکه نیازمند تولید محتوای متناسب و استفاده از قالب‌های مختلف رسانه‌ای است.

مدیرکل صدا و سیمای استان قم افزود: همکاری با اوقاف در این زمینه می‌تواند به ارائه تصویری دقیق‌تر از ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی امامزادگان و نقش وقف در جامعه منجر شود.

در ادامه این نشست، دکتر مجرد، قائم‌مقام صدا و سیمای استان قم، بر آمادگی این مجموعه برای گسترش همکاری با اداره کل اوقاف تأکید کرد و تشکیل کمیته کاری مشترک را برای طراحی برنامه‌های مناسبتی پیشنهاد داد.

وی گفت: این کمیته می‌تواند با تمرکز بر فرهنگ‌سازی وقف، معرفی امامزادگان و شناساندن بقاع متبرکه، زمینه تولید برنامه‌های هدفمند و اثرگذار را فراهم کند.

کمیته مشترک برنامه‌ریزی تشکیل می‌شود

مجرد با اشاره به وجود ۴۰۰ امامزاده واجب‌التعظیم و بقاع متبرکه در استان قم، بر ضرورت برنامه‌ریزی رسانه‌ای منسجم برای معرفی این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

قائم‌مقام صدا و سیمای استان قم افزود: استفاده از ظرفیت شبکه‌های استانی و سراسری و همچنین رادیو زیارت می‌تواند دامنه انتشار تولیدات مشترک اوقاف و صدا و سیما را افزایش دهد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع رسانه‌ای را زمینه‌ای برای معرفی گسترده‌تر امامزادگان و فرهنگ وقف دانست و بر تداوم همکاری میان دو مجموعه تأکید کرد.