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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

طوسی: فضائل امامزادگان قم باید به زبان رسانه برای جامعه روایت شود

طوسی: فضائل امامزادگان قم باید به زبان رسانه برای جامعه روایت شود

قم- مدیرکل صدا و سیمای استان قم گفت: معرفی فضائل و کرامات امامزادگان با بهره‌گیری از رسانه می‌تواند پیوند جامعه با معارف اهل‌بیت(ع) را تقویت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد طوسی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم، با اشاره به سابقه همکاری میان دو مجموعه، بر استفاده هدفمند از ظرفیت رسانه برای معرفی امامزادگان و تبیین جایگاه معنوی بقاع متبرکه تأکید کرد.

وی افزود: تعامل میان اوقاف و صدا و سیمای قم سابقه‌ای دیرینه دارد و این همکاری می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر به تولید آثار رسانه‌ای مؤثر برای معرفی امامزادگان واجب‌التعظیم منجر شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان قم اظهار کرد: بیان فضائل و کرامات امامزادگان و بازشناسی ابعاد معنوی این شخصیت‌ها، زمینه آشنایی بیشتر مردم با این ظرفیت ارزشمند و معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام را فراهم می‌کند.

طوسی همچنین از آمادگی صدا و سیمای قم برای معرفی واقفان شاخص استان خبر داد و گفت: روایت زندگی و اقدامات خیرخواهانه این افراد می‌تواند به معرفی الگوهای موفق و تقویت فرهنگ وقف در میان نسل جدید کمک کند.

رسانه ظرفیت امامزادگان را معرفی می‌کند

وی با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری‌های رسانه‌ای اظهار کرد: معرفی امامزادگان و ظرفیت‌های معنوی بقاع متبرکه نیازمند تولید محتوای متناسب و استفاده از قالب‌های مختلف رسانه‌ای است.

مدیرکل صدا و سیمای استان قم افزود: همکاری با اوقاف در این زمینه می‌تواند به ارائه تصویری دقیق‌تر از ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی امامزادگان و نقش وقف در جامعه منجر شود.

در ادامه این نشست، دکتر مجرد، قائم‌مقام صدا و سیمای استان قم، بر آمادگی این مجموعه برای گسترش همکاری با اداره کل اوقاف تأکید کرد و تشکیل کمیته کاری مشترک را برای طراحی برنامه‌های مناسبتی پیشنهاد داد.

وی گفت: این کمیته می‌تواند با تمرکز بر فرهنگ‌سازی وقف، معرفی امامزادگان و شناساندن بقاع متبرکه، زمینه تولید برنامه‌های هدفمند و اثرگذار را فراهم کند.

کمیته مشترک برنامه‌ریزی تشکیل می‌شود

مجرد با اشاره به وجود ۴۰۰ امامزاده واجب‌التعظیم و بقاع متبرکه در استان قم، بر ضرورت برنامه‌ریزی رسانه‌ای منسجم برای معرفی این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

قائم‌مقام صدا و سیمای استان قم افزود: استفاده از ظرفیت شبکه‌های استانی و سراسری و همچنین رادیو زیارت می‌تواند دامنه انتشار تولیدات مشترک اوقاف و صدا و سیما را افزایش دهد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع رسانه‌ای را زمینه‌ای برای معرفی گسترده‌تر امامزادگان و فرهنگ وقف دانست و بر تداوم همکاری میان دو مجموعه تأکید کرد.

کد مطلب 6936547
مهدی بخشی سورکی

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