قانون مجازات کشت خشخاش در افغانستان قابل تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در دیدار "زرار احمد مقبل" اظهارداشت: مواد مخدر درد مشترک دو کشور ایران و افغانستان است و ما برای مبارزه با آن همراه و یار کشور افغانستان هستیم.

وی با بیان اینکه کارهای خوبی در افغانستان برای مبارزه با این پدیده شوم انجام گرفته است ولی حضور اشغالگران در این کشور مانعی در جهت به سرانجام رسیدن کارهای بهتر است، گفت: ایران در راه مبارزه با مواد مخدر بیشترین تعهد را از خود نشان داده و همکاران من در وزارت بهداشت آماده اند برای آموزش و اطلاع رسانی و انتقال تجربیات خود در راه مبارزه با مواد مخدر همه نوع همکاری را با شما داشته باشند.

وزیر بهداشت، تجربیات ایران در زمینه کاهش تقاضا، مراقبت، درمان و آموزش معتادان، خانواده ها و جوانان کشورمان را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: امیدواریم عزم جدی و همت مضاعفی که در کشور افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر به وجود آمده است منجر به انجام کارهای مضاعف و همکاری مشترک در این زمینه شده و نتایج پرباری برای دو کشور و کشورهای منطقه در برداشته باشد.

دستجردی، قانون مصوب اخیر در مجلس افغانستان مبنی بر مجازات کشت کنندگان خشخاش را مورد تقدیر قرار داد و بیان داشت: نظارت بیشتر شما بر استانهای تولید کننده مواد مخدر سنتی و شیمیایی در افغانستان موجب می شود تلاشهای شبانه روزی ما در ایران نیز به نتیجه برسد. زیرا ما هر چقدر هم تلاش کنیم ولی نتوانیم جلوی کشت خشخاش در کشور شما و توزیع مواد مخدر در کشورمان را بگیریم به نتایج مطلوب نمی رسیم.