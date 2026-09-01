به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، با تشریح گزارش عملیات و خدمات امدادی از ۷ تا ۹ شهریورماه اظهار کرد: در این مدت ۶۴۶ مصدوم از خدمات امدادی هلال‌احمر بهره‌مند شدند که ۱۷۸ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل و ۸۰ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

وی افزود: در این عملیات‌ها، ۳۲ نفر با انجام عملیات نجات فنی و رهاسازی نجات یافتند و ۱۲ نفر نیز از خدمات انتقال به اماکن امن و اسکان اضطراری بهره‌مند شدند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: این عملیات‌ها با حضور یک هزار و ۹۱۴ نیروی عملیاتی در قالب ۵۴۷ تیم امدادی انجام شده است.