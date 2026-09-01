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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

امدادرسانی هلال‌احمر به ۶۴۶ مصدوم در کشور

امدادرسانی هلال‌احمر به ۶۴۶ مصدوم در کشور

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از امدادرسانی نیروهای عملیاتی به ۶۴۶ مصدوم طی ۷۲ ساعت گذشته در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، با تشریح گزارش عملیات و خدمات امدادی از ۷ تا ۹ شهریورماه اظهار کرد: در این مدت ۶۴۶ مصدوم از خدمات امدادی هلال‌احمر بهره‌مند شدند که ۱۷۸ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل و ۸۰ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

وی افزود: در این عملیات‌ها، ۳۲ نفر با انجام عملیات نجات فنی و رهاسازی نجات یافتند و ۱۲ نفر نیز از خدمات انتقال به اماکن امن و اسکان اضطراری بهره‌مند شدند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: این عملیات‌ها با حضور یک هزار و ۹۱۴ نیروی عملیاتی در قالب ۵۴۷ تیم امدادی انجام شده است.

کد مطلب 6934355
محدثه رمضانعلی

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