تقوی: رتبه بانوان والیبالیست در آسیا مسئولیت ما را دو برابر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میلاد تقوی درباره حضور تیم ملی والیبال بانوان که در رقابت‌های قهرمانی آسیا برای نخستین بار در بین چهار تیم برتر قاره کهن قرار گرفت، اظهار داشت: آرمان بزرگی را برای این تیم ترسیم کرده بودیم و به آن رسیدند. بازیکنان تیم ملی زنان ایران با اعتماد به نفس، غرور و اراده آهنین این مسیر را طی کردند و تاریخ ساز شدند و برای نخستین بار در جمع چهار تیم برتر آسیا قرار گرفتند.

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: کسب این رتبه هم خبر خوبی برای والیبال زنان ایران است و هم مسئولیت فدراسیون را سنگین‌تر می‌کند، زیرا توقعات از این تیم را بیشتر کرده است و باید برای حفظ و ارتقاء آن تلاش کنیم و نیازمند برنامه‌ریزی و البته هزینه بیشتر است. تمام تلاش خود و مجموعه فدراسیون را انجام می‌دهیم تا شرایط مناسب برای این تیم مهیا شود و در بهترین حالت ممکن به مسابقات آتی اعزام شوند.

تقوی در پاسخ به پرسشی درباره میزان اهمیت تیم‌های ملی والیبال گفت: همه تیم‌ها ملی هستند و قابل احترام. امیدواریم بتواند برای مردم و کشور در این روزهای سخت، افتخارآفرینی و مردم را شاد کنند. اما به نظرم این دخترها خیلی لایق، سختکوش و با انرژی هستند. به نظرم مدتی از این تیم غافل شدیم اما این بازیکنان نشان دادند که باید توجه بیشتری شود. تمام تلاش فدراسیون هم رعایت عدالت است تا هر کسی به سهم توانمندی خودش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس فدراسیون والیبال درباره اعزام نشدن تیم ملی زنان به بازی‌های آسیایی با توجه به نتایج جام والیبال زنان آسیا، تاکید کرد: عملکرد در جام آسیا خوب نبود، اما فدراسیون برای فعالیت تیم‌ها بر اساس عملکرد و نتایج تصمیم‌گیری نمی‌کند. ظرفیت این تیم در قهرمانی آسیا مشخص شد و جایش در بازی‌های آسیایی خالی است. به نظرم افرادی که برای این تیم تصمیم گیری کردند، الان پشیمان شدند و دوست دارند که تیم ملی زنان در بازی های آسیایی حضور یابد، اما دیگر فرصتی برای اعزام و حضور تیم ملی والیبال زنان در این رویداد نیست.

وی با یادآوری اهمیت والیبال ساحلی و زنان در برنامه ریزی‌های فدراسیون یادآور شد: تیم ملی زنان به یکی از آرمان ها دست یافت و امیدوارم تیم‌های ملی والیبال ساحلی هم نتیجه مد نظر را به دست آورند. اما به رغم وجود این موارد، فدراسیون از عملکرد تیم ملی مردان غافل نخواهد شد چون می دانیم که عملکرد این تیم برای مردم ایران خیلی مهم است و در نهایت انشاالله آن چیری که دل مردم را شاد کند، اتفاق خواهد افتاد.