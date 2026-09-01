دستگیری ۲ عامل قتل در الیگودرز کمتر از ۲ ساعت پس از وقوع جرم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی ظهر سه شنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل، مأموران انتظامی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مرگ نوجوان ۱۷ ساله بر اثر ضربات چاقو

وی افزود: با حضور مأموران و کارآگاهان پلیس آگاهی و انجام بررسی‌های میدانی مشخص شد یک نوجوان ۱۷ ساله در جریان این درگیری بر اثر اصابت ضربات سلاح سرد (چاقو) به‌شدت مجروح شده است.

فرمانده انتظامی الیگودرز ادامه داد: فرد مجروح پس از انتقال به بیمارستان، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و متهمان پس از وقوع جرم از محل متواری شدند.

شناسایی مخفیگاه متهمان در کمتر از دو ساعت

اسدالهی تصریح کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی کنند و هر دو نفر را در کمتر از دو ساعت پس از وقوع جرم دستگیر کنند.

وی گفت: در جریان این عملیات، آلت مورد استفاده در قتل نیز که یک قبضه چاقو بود، از متهمان کشف و ضبط شد.

اعتراف متهمان به ارتکاب جرم

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به تحقیقات اولیه از متهمان بیان کرد: هر دو متهم در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی اعتراف کردند و انگیزه خود از ارتکاب جرم را اختلافات قبلی عنوان کردند.

اسدالهی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات اولیه، به همراه پرونده تشکیل‌شده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.