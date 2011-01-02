رسانه های برتر در حوزه سلامت معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه رخشانی روز یکشنبه در نشست خبری با تاکید بر نقش رسانه ‌های تصویری در آموزش و ارتقای سطح سلامت جامعه، گفت: وزارت بهداشت از رسانه‌ های دیجیتالی و تصویری در تولید محصولات سلامت حمایت می‌کند.

دبیر نخستین جشنواره رسانه‌ های تصویری و دیجیتالی حوزه سلامت افزود: هرچند استفاده از رسانه‌های تصویری اثر بیشتری در یادگیری مردم در زمینه سلامت دارد اما برای مباحث آموزش سلامت چندان از رسانه‌ های تصویری استفاده نشده است. این در حالی است که 75 درصد یادگیری مردم زمانی اتفاق می‌افتد که موضوعی را هم بشنوند و هم ببینند.

وی با تاکید بر حمایت وزارت بهداشت از رسانه‌های دیجیتالی و تصویری در تولید محصولات سلامت، گفت: از آنجا که جمعیت کشور زیاد است با نیروی انسانی کنونی نمی‌توان آموزش سلامت را به صورت مستقیم ارائه داد. بنابراین باید زمینه‌های آموزش غیرمستقیم سلامت برای افراد جامعه فراهم باشد.

رخشانی با تاکید بر لزوم ایجاد نهضت آموزش سلامت در کشور افزود: تمام تلاشمان آن است که هزینه‌های تولید مباحث سلامت را پرداخت کنیم و این تولیدات با کمترین مبلغ در اختیار مردم قرار گیرد و در مناطق روستایی و دور افتاده نیز تا حد امکان به صورت رایگان توزیع شود.

وی با بیان اینکه از شرکتهای دانش بنیان حوزه سلامت حمایت می‌کنیم، افزود: اعتقاد داریم در شرکت‌های دانش بنیان باید دانشی تولید شود که به اقتصاد سلامت کشور کمک کند. همچنین از پایان نامه‌های دانشجویی در زمینه آموزش سلامت حمایت می‌کنیم؛ این در حالی است که هنوز هیچ پژوهشی ارائه نشده که تاثیر حوزه رسانه بر ارتقای سلامت را بررسی کند.

رخشانی با اشاره به حضور 47 دانشگاه علوم پزشکی کشور در زمینه تولید فیلم، انیمیشن و تیزرهای تلویزیونی سلامت در این جشنواره گفت: در حال حاضر بیش از 800 فیلم آموزش سلامت با بیش از 100 موضوع آماده شده که در جشنواره در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

به گفته وی، در نخستین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های تصویری و دیجیتالی سلامت، برترین شبکه تلویزیونی، برترین برنامه تلویزیونی، برترین گزارشگر، برترین مجری، برترین خبرگزاری و برترین نشریه پوشش دهنده مباحث آموزش سلامت معرفی خواهند شد.

دبیر نخستین جشنواره رسانه‌های تصویری و دیجیتالی حوزه سلامت با اعلام اینکه تاکنون یکهزار و 50 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و حدود 90 غرفه برای حضور در نمایشگاه ثبت نام کرده‌اند، گفت: راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره‌های حوزه سلامت در وزارت بهداشت را در دستور کار داریم.