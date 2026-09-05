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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

سفیر روسیه: حادثه پهپادی لایپزیگ در آلمان هدفمند است

سفیر روسیه: حادثه پهپادی لایپزیگ در آلمان هدفمند است

سفیر روسیه در برلین اعلام کرد حادثه پهپادی لایپزیگ، اقدامی تحریک‌آمیز و هدفمند علیه روسیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی نچایف» سفیر روسیه در آلمان گفت: مسکو حادثه پهپادی در لایپزیگ و واکنش برلین به آن را اقدامی تحریک‌آمیز و هدفمند ارزیابی می‌کند.

حادثه پهپادی در لایپزیگ از یک حادثه پهپادی به تنش دیپلماتیک و امنیتی جدی میان آلمان و روسیه تبدیل شده است.

آلمان رسماً روسیه را مسئول حادثه ۴ اوت در فرودگاه لایپزیگ/هاله دانسته است. وزیر کشور آلمان گفت بررسی‌های نهادهای امنیتی این کشور و شرکای اروپایی به‌طور روشن به دخالت روسیه اشاره دارد. در محل حادثه نیز پهپاد مجهز به مواد منفجره و تجهیزات انفجاری کشف شده بود.

روسیه این اتهام را رد کرده است. سفارت روسیه در برلین ادعاهای آلمان را بی‌اساس و تحریک‌آمیز خوانده و مسکو هشدار داده است که اقدامات آلمان بدون پاسخ نخواهد ماند.

آلمان در واکنش، تعطیلی کنسولگری روسیه در بن و پایان فعالیت «خانه روسیه» در برلین را اعلام کرده و از تشدید کنترل ورود اتباع روس و تلاش برای افزودن افراد و نهادهای روس به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خبر داده است.

وزارت خارجه روسیه نیز در واکنش، کاردار آلمان در مسکو را احضار کرده است.

کد مطلب 6937871

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