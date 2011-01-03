42 مورد شکستگی لوله آب در لرستان گزارش شد

مهدی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در آذرماه سالجاری 210 مورد درخواست تلفنی و شکایت مردمی به واحد رسیدگی به شکایات شرکت آب و فاضلاب لرستان گزارش شده است.

وی بیشترین مورد از این گزارش ها را مربوط به قطعی آب دانست و یادآور شد: از این تعداد شکایت 42 مورد مربوط به شکستگی لوله آب بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان بیان کرد: همچنین از این تعداد 36 مورد مربوط به مشکل در فیش آب، 25 مورد مربوط به خرابی کنتور، 18 مورد مربوط به شکستگی لوه فاضلاب و 10 مورد مربوط به ثبت آدرس بوده است.

اکبریان موارد دیگر شکایات مردمی را مربوط به افت فشار آب، درخواست آسفالت، سرریز آب از منبع، نصب کنتور، رها سازی کنده کاری ها و...دانست و یادآور شد: بخشی از مشکل شکستگی لوله های آب استان مربوط به فرسودگی شبکه است.

وی خاطر نشان کرد: در شش ماه نخست سالجاری بیش از 28 هزار و 898 متر از شبکه آب استان اصلاح شده است.