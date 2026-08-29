ساختمان فرمانداری ومجتمع اداری چهار برج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان فرمانداری و مجتمع اداری شهرستان چهاربرج با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان اداری استخدامی کشور، پیش از ظهر شنبه افتتاح شد.
این پروژه به همت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریالی در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع احداث شده و مساحت اعیان آن نیز یک هزار و ۴۶۰ مترمربع است.
همچنین عملیات محوطهسازی آن نیز در مساحتی بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ مترمربع و در ۵ طبقه احداث شده است.
این مجموعه با هدف تأمین فضای اداری مناسب و تقویت زیرساختهای اداری شهرستان چهاربرج احداث و به بهرهبرداری رسیده و زمینه ارائه مطلوبتر خدمات اداری به مردم شهرستان را فراهم میکند.
علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صبح امروز در ششمین روز از هفته دولت، با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی وارد ارومیه شد.
این سفر با هدف بررسی مسائل و ظرفیتهای حوزه نظام اداری، توسعه خدمات عمومی و پیگیری برنامههای دولت در آذربایجانغربی انجام میشود و معاون رئیسجمهور در جریان حضور خود در استان، در چند برنامه رسمی و اجرایی حضور خواهد یافت.
افتتاح مجتمع اداری شهرستان چهاربرج و بیمارستان شهرستان اشنویه از مهمترین برنامههای سفر رفیعزاده به آذربایجانغربی است که همزمان با هفته دولت انجام میشود.
همچنین جلسه شورای اداری آذربایجانغربی با حضور معاون رئیسجمهور برگزار خواهد شد و در این نشست، مهمترین مسائل و اولویتهای نظام اداری استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار میگیرد.
حضور در مراسم گرامیداشت خانواده شهدای دولت از دیگر برنامههای سفر معاون رئیسجمهور به آذربایجان غربی است.
نظر شما