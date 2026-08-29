به گزارش خبرگزاری مهر، امیر «علی جهانشاهی» فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با خانواده شهید امیر «رضا جعفرزاده»، حکم ارتقاء درجه سرتیپی این شهید والامقام که به فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) صادر شده بود، به خانواده معظم این شهید والامقام ابلاغ و اهدا شد.
امیر جهانشاهی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ارتش، اظهار داشت: شهدا سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و سیره و سبک زندگی آنان باید برای نسلهای امروز و آینده تبیین و بازخوانی شود.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در این دیدار به ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی شهید امیر «رضا جعفرزاده» پرداخت و با یادآوری نقش مؤثر این شهید والامقام در عرصههای عملیاتی و فرماندهی، بیان کرد: شهید جعفرزاده در میدان عمل، هم تصمیمساز و هم تصمیمگیر بود و نقش مؤثری در هدایت و پشتیبانی از یگانها داشت. در جریان جنگ ۴۰ روزه، هر روز و هر شب در مرکز کنترل فرماندهی غرب با این شهید بزرگوار دیدار و از نزدیک شاهد مسئولیتپذیری، اشراف و توانمندیهای مدیریتی ایشان بودم. شهید جعفرزاده در تمامی ردههای فرماندهی، فردی بسیار لایق، شایسته و توانمند بود و با احساس مسئولیتی مثالزدنی مأموریتهای خود را دنبال میکرد.
وی با بیان اینکه شهادت، پاداش شایسته این شهید والامقام بود، گفت: انسانهایی که شهیدگونه زندگی میکنند، در حقیقت پیش از شهادت نیز در مسیر شهادت گام برداشتهاند و شهدا گلچینشدگان مکتب ایثار و فداکاری هستند.
امیر جهانشاهی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم راه شهدا، خاطرنشان کرد: امروز وظیفه ماست که با شناخت دقیق ابعاد شخصیتی و سیره عملی شهدا، این الگوهای ارزشمند را به نسلهای آینده معرفی کنیم و اجازه ندهیم فداکاریها، مجاهدتها و آرمانهای آنان در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: شهدا سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و سیره و سبک زندگی آنان باید برای نسلهای امروز و آینده تبیین و بازخوانی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر «علی جهانشاهی» فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با خانواده شهید امیر «رضا جعفرزاده»، حکم ارتقاء درجه سرتیپی این شهید والامقام که به فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) صادر شده بود، به خانواده معظم این شهید والامقام ابلاغ و اهدا شد.
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