به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر شنبه در آیین افتتاح سالن ورزشی روستای کرکان از توابع شهرستان خنداب، اظهار کرد: خدمت به مردم ولایتمدار استان مرکزی، توفیقی بزرگ برای خادمان ملت است و دولت با تمام توان در مسیر تکمیل زیرساخت‌های توسعه گام برمی‌دارد.

استاندار مرکزی با تأکید بر جایگاه راهبردی شهرستان خنداب افزود: این شهرستان اکنون به واسطه برخورداری از مجموعه افتخارآفرین صنعتی آب سنگین و تقدیم سرداران و شهدای شاخص، نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در نگاه جهانی به عنوان نمادی از مقاومت و توانمندی علمی و دفاعی ایران اسلامی شناخته می‌شود.

وی ضمن تبریک هفته دولت و هفته وحدت به تمامی مسلمانان و اهالی شریف استان مرکزی، تصریح کرد: ایام پیش‌رو فرصتی است تا با تکیه بر فرهنگ جهاد صرفه‌جویی و مدیریت جهادی، منابع کشور به بهره‌وری حداکثری برسد و از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.

ثبت رکورد در اجرای طرح‌های عمرانی

زندیه‌وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان مرکزی گفت: از ابتدای هفته دولت تاکنون در این استان ، بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان (۶۸ همت) افتتاح یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، برای ۴۸ هزار نفر اشتغال‌زایی صورت گرفته که این حجم از عملکرد در فاصله زمانی کوتاه میان دهه فجر سال گذشته تا هفته دولت جاری، استان مرکزی را در ردیف نخست استان‌های کشور به نسبت جمعیت و تعداد پروژه‌ها قرار داده است.

پایبندی به آرمان‌ها در مسیر عبور از تنگناهای اقتصادی

استاندار مرکزی با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ضربه به اقتصاد کشور تاکید کرد: اکنون در شرایطی هستیم که دشمنان با بسیج تمامی نهادهای مالی و شرکت‌های کشتیرانی سعی در ایجاد فشار حداکثری و محدودسازی کشور دارند، اما دولت خدمتگزار با استعانت از آموزه‌های امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب و با تکیه بر توان داخلی، اجازه نداده است که کشور دچار کمبود و کاستی‌های اساسی شود.

وی با تأکید بر اینکه گرانی‌ها و مشکلات معیشتی درک می‌شود، افزود: دولتمردان همچون رزمندگان در میدان نبرد، تمام توان خود را برای عبور از این مرحله دشوار به کار بسته‌اند و مردم نیز با حضور در میدان، پشتیبان نظام هستند تا با یاری خداوند به قله‌های سربلندی و سرافرازی دست یابیم.

زندیه‌وکیلی ضمن قدردانی از تلاش‌های فرماندار، ائمه جمعه، مدیران دستگاه‌های اجرایی، شوراها، دهیاران و تمامی دست‌اندرکارانِ تحقق برنامه‌های عمرانی و اقتصادی در سطح شهرستان خنداب، تصریح کرد: امیدواریم با تداوم این وحدت و همدلی، شرایطی فراهم شود که خدمات شایسته و در خورِ شأن مردم عزیز استان مرکزی به بهترین نحو ارائه شود.