سارویها از پرداخت عوارض به شهرداری راضی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون فنی شهرداری ساری افزود: اغلب عوارضی که مردم می پردازند از روی رضایتمندی نیست که یکی از دلایل آن عدم اطلاع رسانی وآگاهی بخشی خواهد بود متاسفانه رابطه ما با صدا و سیما قطع است و از طرفی هم ما ونیز رسانه ها در امر اطلاع رسانی ضعیف عمل می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس تعامل بین مدیریت شهری وشهروندان کمرنگ است و مشاهده می کنیم که هنوز بیش از 70 درصد مردم پول حمل زباله را نمی پردازند یا 30 تا 40 هزار ساختمان بدون پروانه داریم که جزو مطالبات شهرداری است.

وی اظهار داشت: در طرح های آزاد سازی بیش از سه سال است که بلاتکلیف هستیم چراکه در استان ما این مسئله متاسفانه جا افتاده که بعد ازساخت مسکن، شهرسازی می شود در حالی که اهمیت همخوانی مسکن وشهرسازی به حدی است که سازمانهای عریض وطویلی برای آن درست شده است.

نقیبی افزود: بدیهی است اگر ساخت و ساز از روی ضابطه صورت گیرد، هزینه های شهر و شهروندان نیز کاهش خواهد یافت و آزاد سازیها نیز با سهولت بیشتری انجام می گیرد.

نقیبی تاکید کرد: اگر طرح ممیزی در شهرداری کاملا اجرا شود جلوی ساخت و سازهای بی رویه گرفته خواهد شد.

وی گفت: شهرداری باید در امر کنترل و نظارت، از طریق افزایش نیرو وامکانات، همه جای شهر را پوشش دهد.

رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای شهر ساری با اشاره به اینکه سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی یک سازمان خدمات رسان است، تصریح کرد: در تنظیم بودجه سال 90 سعی خواهیم کرد پیش بینی ها به نحوی باشد که این سازمان در انجام طرحها و پرداخت حقوق کارکنان خود دچار مشکل نشود.

وی افزود: در حال حاضر اگر سازمان تاکسیرانی نتواند ماهی 23 میلیون هزینه پرسنل را بدهد، دچار مشکل خواهد شد.

نقیبی، زمانبندی پروژه پل ولی عصر را کارشناسی عنوان کرد و گفت: این پروژه تا 20 روز آینده به بهره برداری می رسد لذا جا دارد از ناظران ومجریان این پروژه قدردانی کنیم.

وی با تشکر از اهالی بلوار کشاورز در رابطه با پارک کشاورز همکاری داشتند اعلام کرد: پارک شمس با تزریق بودجه به بهره برداری می رسد و برای کوی اتحاد، طالقانی و22 بهمن هم سعی می کنیم پارک محله وسالن ورزشی داشته باشیم تا بتوانیم رضایت نسبی مردم شهر را فراهم کنیم البته مردم از عملکرد شورا راضی اند وامیدواریم خداهم از ما راضی باشد.