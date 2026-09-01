به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان صبح سه شنبه در مراسم بدرقه زهرا نجاتی عارف ضمن آرزوی موفقیت برای این بانوی ملی‌پوش اظهار کرد: حضور ورزشکاران و نمایندگان شایسته همدان در ترکیب تیم‌های ملی و رقابت‌های مهم برون‌مرزی افتخاری بزرگ برای استان به شمار می‌رود و اداره‌کل ورزش و جوانان تمام‌قد از قهرمانان خود حمایت می‌کند.

علی حقیقی افزود: دیدار با ورزشکاران پیش از اعزام فرصتی مناسب است تا نیازها و مطالبات آنها را بررسی و پیگیری‌های لازم را در سطح فدراسیون و استان برای پشتیبانی همه‌جانبه انجام دهیم.

زهرا نجاتی عارف ملی‌پوش والیبال نشسته کشورمان نیز با اشاره به آخرین وضعیت آمادگی خود گفت: پیش از اعزام به رقابت‌های پاراآسیایی ناگویا سه مرحله اردوی آماده‌سازی فشرده را پیش رو داریم و براساس برنامه‌ریزی انجام شده کاروان تیم ملی ۲۱ مهرماه عازم این مسابقات خواهد شد.

وی بیان کرد: امیدواریم با تمرینات مستمر و دعای خیر مردم عملکردی شایسته و افتخارآفرین را به همراه سایر اعضای تیم ملی در این آوردگاه آسیایی به نمایش بگذاریم.