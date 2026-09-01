به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مهدی علی‌نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک و رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی صبح امروز (سه‌شنبه دهم شهریور) از اردوی تیم‌های ملی تیراندازی بازدید کردند.

سهیل برخورداری سرپرست فدراسیون تیراندازی در این دیدار گفت: در ابتدا از آقای علی نژاد تشکر میکنم. او حمایت خوبی از رشته تیراندازی انجام داد و توانستیم با ترکیب کامل راهی مسابقات شویم.

در ادامه سرمربیان تیم‌های ملی تفنگ، تپانچه و تراپ گزارشی از آمادگی تیراندازان ارائه کردند. وحید گل‌خندان، نجمه خدمتی و هانیه رستمیان نیز به نمایندگی از تیراندازان نیازها و دغدغه‌های خود را بیان کردند.

در ادامه مهدی‌علی نژاد در جمع تیراندازان گفت: در بازی‌های آسیایی ناگویا ۳۷ فدراسیون، انجمن و ۵۰ رشته درگیر هستند. رشته های تجهیزات محور هزینه های بالایی دارند به علاوه در این رشته رقبای اصلی از آسیا هستند و این قاره در جهان در رشته تیراندازی حرف زیادی برای گفتن دارد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک یادآوری کرد: کسب مدال طلای تیراندازی و نجمه خدمتی در بازی های آسیایی اینچئون حاصل اردوها، مربیان خارجی و امکانات خوب بود. این را دوباره می توان تکرار کرد. ما ورزشکاران خوبی در این رشته داریم و در همه رشته ها مشکل ورزشکار نداریم و استعدادهای خوبی در جهان وجود دارد. در ادامه بحث مربی امکانات مهم است. بحث تحریم‌ها روی امکانات تاثیر زیادی دارد. شما یک وظیفه ملی دارید و باید آن را درست ادا کنید. اگر صرفا بگویید امکانات نداریم پس نتیجه نمی گیریم اشتباه است. همین درونی و انگیزه درونی برای انسان اتفاقات ویژه ای را رقم می‌زند.



وی افزود: دوره سرپرستی همیشه دوره افت اما در دوره سرپرستی آقای برخورداری در تیراندازی تنها باری است که دیدم دوره سرپرستی دوره رشد است. آقای برخورداری انگیزه زیادی دارد اگر این اتفاقات که امروز او در سخت ترین شرایط کشور انجام داده است در چند سال گذشته انجام شده بود شرایط تیراندازی بسیار بهتر بود.

نمایندگان کشورمان بامداد فردا جهت برگزاری اردوی آمادگی راهی مجارستان خواهند شد.