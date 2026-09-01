هشدار سطح زرد هواشناسی؛ تداوم بادهای ۱۲۰ روزه در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ملاشاهی گفت: همچنان تا عصر جمعه ۱۳ شهریور، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادارهکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: این شرایط جوی میتواند موجب کاهش دید افقی در محور مواصلاتی زاهدان–زابل شود.
وی توصیه کرد: شهروندان در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی را رعایت کرده و از ماسک مناسب استفاده کنند. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید افقی، رانندگان در جادهها با احتیاط بیشتری تردد کنند.
ملاشاهی در پایان تأکید کرد: کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات کشاورزی و سالنهای پرورشی اتخاذ کنند.
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