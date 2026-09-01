به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ولیان صبح سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تعاون اظهار کرد: در حال حاضر ۳۳۷ تعاونی در استان فعال هستند که برای بیش از ۱۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: در سال جاری ۱۱ تعاونی توسعه و عمران در استان در حال تأسیس است و در سال ۱۴۰۴ نیز ۸۱ تعاونی با عضویت بیش از چهار هزار نفر تشکیل شده است.

وی با اشاره به برگزاری مجامع تعاونی‌ها گفت: در پنج ماه نخست سال جاری ۲۸۶ مجمع تعاونی در استان برگزار شده است و تلاش می‌کنیم در آینده مجامع از شکل فیزیکی خارج و به صورت مجازی برگزار شوند تا هزینه‌ها و محدودیت‌های مربوط به مکان برگزاری کاهش یابد.

صدور مجوز ۳۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی تعاونی‌ها

ولیان از صدور مجوز و آغاز اقدامات اجرایی برای احداث ۳۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۶ شهرستان استان خبر داد و بیان کرد: تاکنون یک‌ونیم مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در شهرستان‌های زبرخان و فیروزه به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین یک‌ونیم میلیارد تومان کمک بلاعوض با هدف توسعه تعاونی‌ها اختصاص یافته و بیش از یک میلیارد تومان نیز به عنوان جوایز تعاونی‌های برتر ملی و استانی پرداخت شده است.

وی گفت: در پنج ماه نخست سال جاری صادرات تعاونی‌های استان به ۲۹ میلیون دلار رسیده، در حالی که میزان صادرات تعاونی‌ها در سال گذشته حدود ۱۵۵ میلیون دلار بوده است.

پرداخت ۳۹۸ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی

ولیان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تسهیلات اظهار کرد: تاکنون ۳۹۸ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی از محل خطوط اعتباری و منابع مختلف از جمله تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ و مشاغل خانگی پرداخت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: بیش از چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز از سوی بانک توسعه تعاون در بخش‌های مختلف استان پرداخت شده است.

وی همچنین از در حال احداث بودن بیش از پنج هزار واحد مسکن کارگری در شهرستان‌های استان خبر داد.

بازگشت به کار ۲۷۷۹ کارگر در خراسان رضوی

ولیان در ادامه با اشاره به اقدامات حوزه روابط کار اظهار کرد: در جریان مشکلات اقتصادی و شرایط ناشی از جنگ، حدود چهار هزار و ۲۱۸ نیروی کار در استان تحت تأثیر قرار گرفتند که تاکنون ۲۷۷۹ نفر از آنها به کار بازگشته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: در فروردین ماه امسال بیش از ۵۰۰ بازرسی از واحدهای کارگری انجام شده و در مجموع نظارت‌های مستمر بر واحدهای اقتصادی استان ادامه دارد.

وی با اشاره به فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گفت: در حال حاضر حدود یک هزار و ۲۴۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان فعالیت دارند.

کاهش ۶۲ درصدی ورودی شکایات کارگری با مرکز مشاوره

ولیان از راه‌اندازی مرکز مشاوره روابط کار در استان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف مصالحه و حل‌وفصل اختلافات کارگری و کارفرمایی راه‌اندازی شده و در حال حاضر به صورت پایلوت در ۱۵ استان کشور اجرا می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: فعالیت این مرکز در خراسان رضوی موجب کاهش ۶۲ درصدی ورودی شکایات به مراجع حل اختلاف شده و طی سه ماه نیز ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صرفه‌جویی در منابع دولتی به همراه داشته است.

وی همچنین از بررسی ۹۶۶ درخواست مشاغل سخت و زیان‌آور و پیگیری بازگشت به کار کارگران خبر داد.

نرخ بیکاری خراسان رضوی به ۹.۷ درصد رسید

ولیان با اشاره به وضعیت بازار کار استان اظهار کرد: نرخ بیکاری خراسان رضوی در بهار امسال به ۹.۷ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز ۴۳.۹ درصد بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: ۵۰.۵ درصد اشتغال استان در بخش خدمات، ۳۵.۲ درصد در بخش صنعت و ۱۴.۳ درصد در بخش کشاورزی قرار دارد.

وی گفت: تعهد اشتغال استان در سال گذشته ۷۷ هزار نفر با اعتباری حدود ۲۸۷ میلیارد تومان بود که این تعهد در سال جاری به ۴۷ هزار نفر کاهش یافته، اما اعتبار اختصاص یافته به حدود ۳۸۷ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

ولیان تأکید کرد: در سال جاری به جای تمرکز صرف بر تعداد اشتغال ایجادشده، کیفیت اشتغال و پایداری فرصت‌های شغلی مورد توجه قرار گرفته است.

اجرای طرح‌های حمایتی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی بازار کار استان اظهار کرد: در بخش کارگری مشکل جدی برای جذب نیروی کار وجود ندارد و بخش مهمی از بیکاران استان را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که مهارت و آموزش آنها با نیاز بازار کار تناسب کافی ندارد.

وی از اجرای طرحی برای آموزش فارغ‌التحصیلان در محیط واقعی کار خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، کارفرما می‌تواند فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی و بالاتر را برای دوره‌ای سه‌ماهه آموزش دهد و پس از آن قرارداد یک‌ساله منعقد کند. همچنین در این طرح مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است.

ولیان افزود: در طرح یارانه دستمزد نیز کارفرمایانی که فارغ‌التحصیلان کاردانی و بالاتر را جذب کنند می‌توانند از ۲۵ درصد یارانه دستمزد بهره‌مند شوند و این میزان برای افراد متعلق به اقشار آسیب‌پذیر به ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.

شناسایی ۵۴۶ تبعه خارجی متخلف در مشهد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به ساماندهی اشتغال اتباع خارجی گفت: در مشهد گشت مشترک اشتغال اتباع خارجی راه‌اندازی شده و تاکنون ۵۴۶ تبعه متخلف شناسایی و برای آنها اقدامات قانونی انجام شده است.

وی همچنین از صدور و تمدید یک هزار و ۹۵۳ کارت کار و پروانه کار اتباع خارجی خبر داد.

اجرای طرح‌های حمایتی برای مادران و کودکان

ولیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های حمایتی حوزه رفاه اجتماعی اظهار کرد: طرح «یسنا» برای حمایت از مادران باردار و کودکان اجرا شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: در قالب طرح حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه، کودکان پنج تا ۵۹ ماهه که از سوی وزارت بهداشت به عنوان دارای سوءتغذیه معرفی شوند، مشمول حمایت‌های مالی و کالایی می‌شوند.

وی ادامه داد: برای کودکان مشمول در دهک‌های یک تا پنج ماهانه دو میلیون تومان و برای دهک‌های شش و هفت ماهانه ۲۰۰ هزار تومان به صورت کالابرگ اختصاص می‌یابد.

ولیان گفت: همچنین بر اساس طرح حمایت از کودکان متولد سال ۱۴۰۵، ماهانه دو میلیون تومان اعتبار کالایی به حساب مادر خانوار اختصاص خواهد یافت.

برگزاری برنامه‌های هفته تعاون در خراسان رضوی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌های هفته تعاون در استان اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه دستاوردهای تعاون در ۱۱ شهر، جشنواره ورزشی، نشست تخصصی بانوان، تجلیل از تعاونی‌های برتر ملی و استانی، نشست‌های علمی و تخصصی، میز صادرات، دیدار تعاونگران با مسئولان و افتتاح طرح‌های تعاونی از جمله برنامه‌های هفته تعاون در خراسان رضوی است.