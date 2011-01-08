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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۹:۱۰

پورانیان خبر داد:

تولید هشت میلیون مگاوات ساعت برق در نیروگاه رامین اهواز

تولید هشت میلیون مگاوات ساعت برق در نیروگاه رامین اهواز

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز گفت: تولید برق این نیروگاه از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه به هشت میلیون و 562 هزار و 579 مگاوات ساعت رسید.

محمد پورانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز عنوان کرد: این میزان تولید در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته یک میلیون و 114 هزار و 252 مگاوات ساعت معادل 15 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به رشد صعودی تولید نیروگاه رامین اهواز، اظهار داشت: کارکنان این نیروگاه شعار همت و کار مضاعف را با افزایش تولید، پایداری واحدها و در نتیجه پشتیبانی شبکه برق کشور به طور شایسته ای معنی کرده اند.

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز، تاکید کرد: نیروگاه رامین اهواز به تازگی در ارزیابی به عمل آمده توسط شرکت توانیر، رتبه نخست آمادگی تولید را در بین نیروگاه های بزرگ بخار کشور (بالای 1200 مگاوات) در تابستان و روزهای گرم سال جاری کسب کرده است.

پورانیان خاطرنشان کرد: نیروگاه رامین اهواز با شش واحد تولیدی و با ظرفیت یک هزار و 850 مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور است.
 
کد مطلب 1226857

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