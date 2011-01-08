مرگ سه بیمار هرمزی به خاطر خرابی آمبولانس دریایی

محمود عامری سیاهویی در گفتگو با خبرنگار مهر در هرمز گفت: بر اثر خرابی آمبولانس دریایی هرمز و اعزام بیماران با قایق معمولی و تفریحی طی سه هفته گذشته سه نفر از اهالی هرمز فوت شده اند که موجب نارضایتی شدید شهروندان هرمزی از خدمات رسانی بهداشتی درمانی را به همراه داشته است.

وی گفت: متاسفانه از زمانی که مرکز بهداشتی درمانی هرمز زیر نظر مرکز بهداشت بندرعباس قرار گرفته وضعیت بهداشتی درمانی شهر هرمز بدتر شده و با توجه به اینکه از سوی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اعلام شده که درمانگاه شهر هرمز با حضور سه پزشک به صورت شبانه روز خدمات می دهد، در عمل فقط یک پزشک حضور دارد که موجب افزایش نارضایتی اهالی جزیره هرمز شده است.

وی بیان داشت: انتظار این بود که با حضور این تعداد پزشک خدمات دهی بهتری صورت بگیرد که متاسفانه هنوز این امر محقق نشده است.

عامری با ابراز گلایه از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان که به وعده های داده شده جامه عمل نپوشانده اند، اظهارداشت: مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان قول داده بودند مرکز بهداشتی درمانی هرمز به صورت شبانه روزی و زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اداره شود در حالیکه هنوز وضعیت شبانه روزی درمانگاه مشخص نیست.

بخشدار هرمز همچنین افزود: مرکز درمانی هرمز را به مرکز بهداشت بندرعباس تحویل داده اند که مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با این همه گستردگی که دارد نمی تواند جوابگوی مشکلات درمانی هرمز شود.

وی خاطرنشان کرد: نگاه مسئولان امر به موضوع بهداشت و درمان جزایر باید ویژه و خاص باشد چراکه در جزایر اگر شرایط دریا به گونه ای باشد که تردد دریایی تعطیل شود آن وقت بیماران اورژانسی برای انتقال به سرزمین اصلی باید چه کار کنند.

بخشدار هرمز تصریح کرد: طی یک ماه گذشته علاوه بر خرابی آمبولانس زمینی که جهت تعمیر به بندرعباس اعزام و تاکنون برگشت داده نشده آمبولانس دریایی هم خراب شد اما با توجه به تعمیرات اساسی انجام شده اما اطمینانی به اینکه این آمبولانس خدمات مناسب به بیماران اورژانسی بدهد، نیست.

عامری سیاهویی در ادامه گفت: مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان حدود یک ماه پیش قول داده بودند که آمبولانس دریایی مجهز هرمز که اعتبار آن تامین شده را خریداری و تا پایان آذر ماه تحویل کنند که متاسفانه هنوز این امر محقق نشده و موج نارضایتی مردمی را بدنبال داشته که از مسئولان استان می خواهیم این مشکلات هرچه زودتر بر طرف کنند.