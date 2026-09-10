حجتالاسلام ابوالفضل نجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نخستین دوره مطالعاتی از مجموعه دورههای «حوزه معارف اسلام ناب» در مرکز رویان خبر داد و اظهار کرد: این دوره با رویکرد معرفتی، تربیتی و عملیاتی برگزار میشود.
وی افزود: این دوره مطالعاتی ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین طلاب سطح یک تا سه، اعم از خواهران و برادران، در نظر گرفته شده است.
مدیر حوزه معارف اسلام ناب استان کرمانشاه با بیان اینکه محدوده سنی شرکتکنندگان ۱۸ تا ۳۰ سال تعیین شده است، گفت: تدریس این دوره توسط استادان مجرب انجام خواهد شد و شرکتکنندگان در طول دوره از آموزشهای ارائهشده در سرفصلهای مختلف بهرهمند میشوند.
حجتالاسلام نجادی ادامه داد: مباحث این دوره در پنج سرفصل اصلی شامل معارف توحیدی، معارف ولایی، معارف معنوی، معارف انقلابی و معارف تمدنی ارائه خواهد شد.
وی همچنین از در نظر گرفتن مشوق برای شرکتکنندگان برتر خبر داد و تصریح کرد: پس از اتمام مطالعه هر کتاب، به شرکتکنندگان برتر کمکهزینه سفر کربلا اعطا خواهد شد.
مدیر حوزه معارف اسلام ناب استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: علاقهمندان برای حضور در این دوره تا شنبه ۲۱ شهریورماه فرصت دارند نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی افزود: متقاضیان میتوانند برای ثبتنام به سامانه حوزه معارف اسلام ناب مراجعه کرده و در بخش انتخاب مرکز، گزینه «مرکز رویان» را انتخاب کنند.
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