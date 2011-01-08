نگاه تخصصی به حوزه ‏مدیریت بحران در کشور ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین باقری در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی تربیت مدرس مدیریت بحران کشور در شیراز افزود: از مجموع 43 حادثه‌ای که در روی کره زمین روی می دهد 34 حادثه آن در کشور ما تجربه شده و این مهم ضرورت نگاه تخصصی به حوزه مدیریت بحران در کشور را دو چندان می‌ کند.

وی با تاکید بر نیاز مبرم کشور به تربیت مدرسان خبره در ارائه مباحث مربوط به مدیریت بحران در کشور گفت: امید است با برگزاری این دوره‌های آموزشی و تخصصی بتوانیم مسیر حرکت سازمان مدیریت بحران را بر پایه دانش و علم به عنوان یکی از اقدامات مورد نیاز در انسجام بخشی و افزایش آمادگی در رویارویی با حوادث طبیعی در کشور بیش از گذشته هموار کنیم.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران نیز با اشاره به توسعه یافتگی، گسترش شهرها و بافتهای اجتماعی اظهار داشت: باتوجه به مشکلاتی که در نتیجه رشد و توسعه مراکز شهری در جهان به وجود آمده، باید نگاه به نوع مدیریت بحران نیز با توجه به این ساختارهای پیچیده مدیریتی تغییر یابد.

معاون عمرانی استانداری فارس در این مراسم با اشاره به نقش و جایگاه اقدامات دانش بنیان در حوزه مدیریت بحران در کشور اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا با گسترش آموزشهای تخصصی در سازمان مدیریت بحران بتوانیم زمینه به کارگیری آموزشهای کاربردی در این حوزه را در زمان وقوع حادثه به نحو شایسته عملی کنیم.

عبدالله حسینی به نقش و جایگاه آموزش و توجه به دانایی محوری در فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین نیز اشاره کرد و افزود: افتخار ایرانیان این است که در مقوله آموزش و به کارگیری توانمندیهای نیروی انسانی بر پایه دانش، سابقه روشنی در بین اقوام و ملل جهان دارند.

دوره آموزشی تربیت مدرس سازمان مدیریت بحران کشور که از امروز شنبه در مجتمع پتروشیمی شیراز آغاز شده است به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.