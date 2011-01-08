8 هزار دانش آموز لرستانی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ علی حسین پازدار ظهر شنبه در پنجاه و سومین جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی لرستان در سخنانی اظهار داشت: در راستای ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان و نوجوان جامعه از 26 دی ماه سالجاری کار اعزام دانش آموز به اردوهای راهیان نور آغاز می شود.

وی با اشاره به استمرار اعزام کاروانها تا 24 بهمن ماه سالجاری، یادآور شد: در قالب کاروانهای راهیان نور تعداد چهار هزار دانش آموز لرستانی به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام می شوند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان خاطر نشان کرد: این در حالیست که سپاه حضرت ابوالفضل(ع) با همکاری آموزش و پرورش استان در مرحله اول هشت هزار و 314 دانش آموز را طی امسال به مناطق عملیاتی جنوب اعزام کرده است.

سرهنگ پازدار یادآور شد: مطابق ارزیابی های صورت گرفته استان لرستان از موفق ترین استان های کشور در برگزاری مطلوب اردوهای راهیان نور بوده است.

وی تصریح کرد: سپاه استان با استقرار اکیپ پزشکی در اردوگاه مرکزی شهید مسعودیان اهواز به منظور ارائه خدمات پزشکی به دانش آموزان، بهره گیری از مداحان و راویان و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه بهتر اردوها را تدارک دیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی با قدردانی از تعامل و همکاری سپاه حضرت ابوالفضل(ع) در برگزاری شایسته اردوهای راهیان نور، بیان داشت: در بین برنامه های فرهنگی و اردویی، اردوهای راهیان نور بیشترین اثرگذاری تربیتی و رفتاری را در میان دانش آموزان به دنبال داردو

علی ماکنعلی از اختصاص 400 میلیون تومان به برگزاری اردوهای راهیان نور دانش آموزی خبر داد و بیان داشت: در مرحله اول امسال آموزش و پرورش استان 118 میلیون تومان برای برگزاری این اردوها هزینه کرده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که این اداره کل آمادگی کامل برای برگزاری شایسته مرحله دوم اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب را دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان توزیع هفت هزار و 500 بسته فرهنگی در میان دانش آموزان اعزامی به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس را از جمله اقدامات آموزش و پرورش استان در این زمینه برشمرد.

ماکنعلی خاطر نشان کرد: در مرحله دوم اعزام دانش آموزان ارزیابی از شهرستان ها و مناطق مختلف صورت می پذیرد تا از عوامل اجرایی موفق آموزش و پرورش در اردوهای راهیان نور دانش آموزی استان تجلیل شود.