  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۱۷

حماس:

مقاومت مرعوب تهدیدهای رژیم صهیونیستی نمی شود

مقاومت مرعوب تهدیدهای رژیم صهیونیستی نمی شود

یکی از اعضای جنبش مقاومت فلسطین(حماس) با اشاره به تهدیدهای جدید صهیونیستها علیه غزه، آن را کم اهمیت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "خلیل الحیه" تاکید کرد: دیدگاه حماس در زمنیه تلاشهای آشتی ملی بر اساس اصل مشارکت سیاسی، امنیتی و ایجاد راهکار یکپارچه ملی است.

وی درباره تهدیدهای رژیم صهیونیستی در به راه انداختن جنگ جدید علیه نوار غزه، گفت: تهدیدهای اشغالگران برای شروع جنگ جدید، ما را نمی ترساند و هر تجاوز احتمالی با مقاومت سرسختانه مبارزان فلسطینی روبرو خواهد شد.

الحیه افزود : تجاوز سال 2008 صهیونیستها به غزه با یک جنجال رسانه ای شروع شد که طی آن کوشیده شد اشغالگران را شکست ناپذیر جلوه دهند.

این عضو جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تصریح کرد: از زمان شروع جنگ  ما دوستان و حامیان جدیدی یافته ایم و شمار زیادی  برای مشاهده ظلم و محاصره صهیونیستها از نوار غزه دیدار کرده اند.

وی درباره "گلعاد شالیت" نظامی اسیر رژیم صهیونیستی نزد حماس، گفت: شالیت تا زمانی که اشغالگران مبارزان فلسطینی را آزاد نکنند دراسارت باقی می ماند و هیچ مسامحه ای صورت نخواهد گرفت.

کد مطلب 1227647

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها