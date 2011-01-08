مقاومت مرعوب تهدیدهای رژیم صهیونیستی نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "خلیل الحیه" تاکید کرد: دیدگاه حماس در زمنیه تلاشهای آشتی ملی بر اساس اصل مشارکت سیاسی، امنیتی و ایجاد راهکار یکپارچه ملی است.

وی درباره تهدیدهای رژیم صهیونیستی در به راه انداختن جنگ جدید علیه نوار غزه، گفت: تهدیدهای اشغالگران برای شروع جنگ جدید، ما را نمی ترساند و هر تجاوز احتمالی با مقاومت سرسختانه مبارزان فلسطینی روبرو خواهد شد.

الحیه افزود : تجاوز سال 2008 صهیونیستها به غزه با یک جنجال رسانه ای شروع شد که طی آن کوشیده شد اشغالگران را شکست ناپذیر جلوه دهند.

این عضو جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تصریح کرد: از زمان شروع جنگ ما دوستان و حامیان جدیدی یافته ایم و شمار زیادی برای مشاهده ظلم و محاصره صهیونیستها از نوار غزه دیدار کرده اند.

وی درباره "گلعاد شالیت" نظامی اسیر رژیم صهیونیستی نزد حماس، گفت: شالیت تا زمانی که اشغالگران مبارزان فلسطینی را آزاد نکنند دراسارت باقی می ماند و هیچ مسامحه ای صورت نخواهد گرفت.