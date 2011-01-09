بارش برف کوهستانهای لاریجان آمل را سفیدپوش کرد

محمد رضا نصیری دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: بارش برف که ازصبح یکشنبه در بخش لاریجان باریدن گرفته و همچنان در برخی مناطق این بخش همچنان ادامه دارد، 5 تا 30 سانتی متر برف بر زمین نشست.

وی افزود: براثر بارش سنگین برف در این بخش کوهستانی لاریجان باعث بسته شدن راه ارتباطی چهار روستای کم تردد این بخش شده است، اضافه کرد: راه های ارتباطی سایرروستاهای این بخش باز و تردد در آنها جریان دارد.

بخشدار لاریجان آمل بیان کرد: برق ساکنان بیشتر نقاط این بخش که براثر بارش سنگین برف وشکسته شدن شاخه های درختان ازصبح امروز قطع شده بود با تلاش ماموران اداره برق این بخش و شهرستان آمل به شبکه سراسری برق متصل شد.

نصیری تصریح کرد: بارش برف اکنون در ارتفاع بیش از 17متری از سطح زمین در بخش لاریجان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه بارش برف در این موقع از سال در این بخش سابقه نداشته است، اضافه کرد: اکنون سرمای بیش از حد در این بخش وجود دارد و هیچ مشکلی در تامین سوخت مورد نیاز مردم وجود ندارد.

بخشدار لاریجان با اشاره به اینکه جاده پرتردد هراز با حضور ماموران راهداری و نمک پاشی روی سطح جاده ها باز وتردد در آن جریان دارد، خاطرنشان کرد: براثر بارش برف، خوشبختانه مشکلاتی برای مسافران عبوری جاده هراز نبوده و هیچ مسافری هم در این محور گرفتار برف و سرما نشده است.

بخش کوهستانی و ییلاقی لاریجان شهرستان آمل با حدود 80 روستا و بیش از 10 هزار نفرجمعیت در مسیر آمل به تهران در جاده هراز واقع شده است.