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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

نوری: توسعه انرژی خورشیدی جایگاه خراسان شمالی را ارتقا می‌دهد

نوری: توسعه انرژی خورشیدی جایگاه خراسان شمالی را ارتقا می‌دهد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی، گفت: توسعه انرژی خورشیدی با تکیه بر ظرفیت‌های اقلیمی استان می‌تواند جایگاه خراسان شمالی را در کشور ارتقا دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر پنج شنبه در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی پاسارگاد قاسم‌خان اسفراین اظهار کرد: عمر دولت شهید رجایی یک ماه بود، اما آرزوی همه دولت‌های پس از آن این بود که بتوانند به همان سبک و سیاق در دل مردم جای بگیرند.

وی افزود: شهید رجایی جذابیت و جایگاه خود را در خدمت به مردم می‌دید و قدرت برای او نردبان کسب امتیاز نبود، بلکه فرصتی برای خدمتگزاری بود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: سیاست کلان ما این است که در تبعیت از سیاست‌های دولت، با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط اقلیمی استان، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را گسترش دهیم.

نوری با قدردانی از تلاش‌های مجموعه وزارت نیرو و به‌ویژه محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، گفت: کمال بی‌انصافی است اگر از زحمات آقای طرزطلب در این مسیر بگذریم.

وی با اشاره به ضرورت تأمین پایدار انرژی در فصل زمستان خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم در زمستان تنگناها به حداقل برسد و برای تحقق این هدف نیازمند حمایت و همراهی هستیم.

استاندار خراسان شمالی بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی قاسم‌خان را آغاز مسیری تازه برای استان دانست و گفت: این راه آغازی برای خراسان شمالی است تا با توسعه این موضوع، جایگاه استان را در کشور ارتقا داده و آن را در صدر قرار دهیم.

کد مطلب 6929419

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