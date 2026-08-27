به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر پنج شنبه در آیین بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی پاسارگاد قاسمخان اسفراین اظهار کرد: عمر دولت شهید رجایی یک ماه بود، اما آرزوی همه دولتهای پس از آن این بود که بتوانند به همان سبک و سیاق در دل مردم جای بگیرند.
وی افزود: شهید رجایی جذابیت و جایگاه خود را در خدمت به مردم میدید و قدرت برای او نردبان کسب امتیاز نبود، بلکه فرصتی برای خدمتگزاری بود.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: سیاست کلان ما این است که در تبعیت از سیاستهای دولت، با توجه به ظرفیتها و شرایط اقلیمی استان، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را گسترش دهیم.
نوری با قدردانی از تلاشهای مجموعه وزارت نیرو و بهویژه محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق، گفت: کمال بیانصافی است اگر از زحمات آقای طرزطلب در این مسیر بگذریم.
وی با اشاره به ضرورت تأمین پایدار انرژی در فصل زمستان خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم در زمستان تنگناها به حداقل برسد و برای تحقق این هدف نیازمند حمایت و همراهی هستیم.
استاندار خراسان شمالی بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی قاسمخان را آغاز مسیری تازه برای استان دانست و گفت: این راه آغازی برای خراسان شمالی است تا با توسعه این موضوع، جایگاه استان را در کشور ارتقا داده و آن را در صدر قرار دهیم.
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