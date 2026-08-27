به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ برتر وزنهبرداری کشور در حالی به پایان رسید که تیم فولاد مبارکه سپاهان با کسب ۷۳۵ امتیاز در صدر جدول ردهبندی ایستاد و ذوبآهن با ۶۴۰ امتیاز در رده سوم قرار گرفت
در جریان رقابتهای هفته نخست، حافظ قشقایی در دسته ۶۵ کیلوگرم با ثبت رکورد ۱۲۷ کیلوگرم در یکضرب، ۱۷۲ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۲۹۹ کیلوگرم، به مقام نخست این دسته دست یافت.
در دسته ۷۵ کیلوگرم نیز محمدجواد بیرانوند، نماینده سپاهان، با مهار ۱۴۶ کیلوگرم در حرکت یکضرب و ۱۷۷ کیلوگرم در حرکت دوضرب و ثبت مجموع ۳۲۳ کیلوگرم، در جایگاه نخست قرار گرفت. بیرانوند همچنین بهصورت غیررسمی رکورد مجموع نوجوانان جهان را جابهجا کرد.
در دسته ۹۵ کیلوگرم نیز علی عالیپور با عملکردی درخشان و ثبت رکوردهای ۱۸۷ کیلوگرم در یکضرب، ۲۲۳ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۴۱۰ کیلوگرم، ضمن کسب عنوان نخست، رکورد جهان را بهصورت غیررسمی جابهجا کرد.
در آخرین دسته رقابتهای هفته نخست و در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم نیز علیرضا یوسفی از تیم سپاهان با مهار ۱۹۲ کیلوگرم در یکضرب و ۲۵۰ کیلوگرم در دوضرب و ثبت مجموع ۴۴۲ کیلوگرم، در جایگاه نخست قرار گرفت.
ردهبندی تیمها تا پایان هفته نخست بهشرح زیر است:
۱. فولاد مبارکه سپاهان - ۷۳۵ امتیاز
۲. استقلال - ۶۸۶ امتیاز
۳. ذوبآهن - ۶۴۰ امتیاز
۴. گلگهر سیرجان - ۶۲۱ امتیاز
۵. مناطق نفتخیز - ۶۱۳ امتیاز
۶. عقاب - ۵۸۰ امتیاز
۷. آیندهسازان مشهدالرضا - ۵۶۴ امتیاز
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