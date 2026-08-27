کاظمی: وحدت جامعه از عوامل مهم موفقیت جبهه مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی در شرایط کنونی اظهار کرد: وحدت در جامعه اسلامی همواره یکی از مهم‌ترین عوامل عبور از بحران‌ها و دستیابی به موفقیت بوده است و تجربه سال‌های گذشته، به‌ویژه در جبهه مقاومت، اهمیت این موضوع را به‌خوبی نشان داده است.

وی با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی و نقش انسجام مردم و جریان‌های مختلف در دفاع از کشور افزود: در مقاطع حساس، هرگاه جامعه حول محورهای مشترک و ارزش‌های اساسی به وحدت رسیده، توانسته است در برابر تهدیدها و فشارها ایستادگی و از منافع خود دفاع کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با بیان اینکه وحدت از عوامل مهم موفقیت جبهه مقاومت بوده است، تصریح کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی نیز یکی از علل موفقیت‌های جبهه مقاومت را همین وحدت و انسجام می‌دانست؛ چراکه همدلی میان مردم، گروه‌ها و جریان‌های مختلف می‌تواند قدرتی بزرگ در برابر دشمنان ایجاد کند.

کاظمی با اشاره به جایگاه راهبردی هرمزگان و اهمیت تنگه هرمز و خلیج فارس گفت: در شرایط امروز، توجه به مسئله وحدت اهمیت بیشتری پیدا کرده است و باید گام‌های مهم و عملی در این زمینه برداشته شود. هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی خود می‌تواند در این عرصه نقش‌آفرین باشد.

وی هرمزگان را استانی تقریبی و برخوردار از ظرفیت‌های ارزشمند وحدت و همزیستی دانست و ادامه داد: مردم این استان در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که می‌توانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیز و همراه با همدلی داشته باشند و از این ظرفیت می‌توان برای تقویت وحدت در سطح ملی و حتی جهان اسلام بهره گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان خاطرنشان کرد: هرمزگان می‌تواند به‌عنوان یکی از طلایه‌داران وحدت، گام‌های مهمی در مسیر تقویت همدلی، انسجام و تقریب مذاهب اسلامی بردارد و الگوی مناسبی از همزیستی و وحدت اسلامی ارائه کند.

کاظمی همچنین با اشاره به برنامه‌های هفته وحدت در استان اظهار کرد: برگزاری باشکوه هفته وحدت با برنامه‌ریزی دقیق و با همکاری همه نهادها و مجموعه‌های تأثیرگذار در حال انجام است و تلاش داریم برنامه‌های این هفته با مشارکت گسترده مردم و دستگاه‌های فرهنگی، دینی و اجرایی برگزار شود.

وی تأکید کرد: هفته وحدت فرصت مناسبی برای بازخوانی ظرفیت‌های مشترک امت اسلامی، تقویت همدلی میان مردم و تأکید بر مشترکات دینی و اعتقادی است و امیدواریم برنامه‌های این هفته بتواند زمینه‌ساز تقویت بیش از پیش وحدت و انسجام در استان هرمزگان باشد.