عباس علی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران در شرایط اقلیمی خاصی قرار دارد و کشور پرآبی نیست، افزود: مصرف آب باید مدیریت شود و لازم است الگوی مصرف اصلاح شود. موضوع آب در خراسان شمالی نیز جدی است و در بازدید از منطقه سرانی تأکید کردم این پروژه باید در دولت چهاردهم به بهره‌برداری برسد.

وزیر نیرو با اشاره به بزرگی و اهمیت طرح انتقال آب سرانی اظهار داشت: با اولویت‌بندی، منابع لازم برای این پروژه اختصاص خواهد یافت. منابع کشور محدود است و اجرای این طرح نیازمند تزریق اعتبارات و منابع مالی است که در همین راستا ۳۰۰ میلیارد تومان به‌صورت نقد برای خرید تجهیزات اختصاص می‌یابد و بخش دیگری از منابع نیز به‌صورت اوراق تأمین خواهد شد.

علی‌آبادی ادامه داد: اعتبار اولیه طرح انتقال آب سرانی حدود ۶ همت بود، اما با توجه به شرایط و افزایش هزینه‌ها، این رقم اکنون به حدود ۲۰ همت رسیده است.

وی درباره انتقال آب از دریای عمان به خراسان شمالی نیز گفت: این موضوع تاکنون برای خراسان شمالی تعریف نشده است، اما تلاش ما این است که آب‌هایی که از دست می‌رود بازگردانده شود و در کنار آن، الگوی مصرف نیز تغییر کند.

وی افزود: برای خراسان شمالی باید نگاه ویژه‌ای به مدیریت مصرف آب داشت و از الگوهای مناسب که در قانون نیز مورد تأکید قرار گرفته است، استفاده کرد.

وزیر نیرو با اشاره به موضوع فرسودگی شبکه‌های انتقال و توزیع آب، هدررفت را یکی از مسائل مهم دانست و گفت: مردم سال گذشته همراهی خوبی در زمینه صرفه‌جویی داشتند و امسال نیز سه درصد کاهش مصرف داشته‌ایم؛ بنابراین باید به سمت درست مصرف کردن پیش برویم.

علی‌آبادی در ادامه با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق اظهار داشت: مدیریت مصرف یک موضوع دائمی است و در کنار آن باید به سمت تولید برق از مسیر انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنیم. ۱۴ پروژه بزرگ در این حوزه تعریف شده است، اما همچنان مصرف برق باید منطقی باشد، چرا که برق کالای گران‌قیمتی است.

وی افزود: در برنامه‌های انجام‌شده، ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی حرارتی و خورشیدی به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده و طرح‌هایی نیز در حوزه نیروگاه‌های بادی در برخی مناطق در دست اجراست.

وزیر نیرو همچنین از بومی‌سازی فناوری انرژی زمین‌گرمایی خبر داد و گفت: فناوری انرژی زمین‌گرمایی را بومی کرده‌ایم تا بتوانیم تولید برق را بهبود ببخشیم.

علی‌آبادی در پایان تأکید کرد: دولت چهاردهم بنا دارد نیازهای مردم را تأمین کند و این تلاش باید مستمر باشد. گاهی نیز لازم است با مطالعه، پیش‌بینی‌های علمی و توجه به ظرفیت‌های موجود، سخت‌گیری‌هایی در زمینه مصرف انجام شود تا بتوانیم ریسک‌ها را کاهش داده و شرایط را منطقی و پایدار کنیم.