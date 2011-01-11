کمیته امداد بزرگترین نهاد توانمندسازی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری سرپرست این نهاد در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد که در محل سالن همایش‏های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، گفت: با تدوین سند افق چشم انداز 20 ساله امداد امام (ره) در راستای چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی و تدوین سیاست‏های کلی و سیاست‏های اجرایی برنامه چهارم امداد که استوار بر پنج محور انجام امور حمایتی محرومان و زدودن فقر، امور توانمند سازی محرومان، امور مدیریتی و تحقیقاتی، امور اعتماد سازی و جلب مشارکت‏های مردمی و امور ارتباطات و خدمات بین الملل بوده و با ترسیم منشور مدیریت و کارآمدی امداد در 14 اصل و تبیین شرایط خدمت گزاری در کمیته امداد امام (ره) مصوب و اجرایی شده است.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام (ره) ارکان گفتمان امداد امام (ره) در مهندسی تحول را کسب رضایت مردم، کارآمدی خدمت گزاران امداد و پافشاری بر اصول و ارزش‏های انقلاب اسلامی دانست و پیام گفتمان این نهاد مقدس در جهت هدایت انسان را در سه حوزه شناختی، رفتاری و عاطفی برشمرد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به تفاوت ماهویتی این نهاد با سایر دستگاه‏های اجرایی تقویت پایه‏های ایمان و ارزش گرایی و پیشگیری از آسیب‏ها و تهیه الگوهای مناسب برای کشورهای دیگر و سایر دستگاه‏های اجرایی را به صورت عملیاتی و اجرایی از جمله نکات برجسته این نهاد در ارائه خدمات به محرومین دانسته و استفاده از ایده‏های نوین، تجربیات و یافته های گذشته و خلاقیت نوآوری را از جمله راهکارهای آینده دانسته و آن را مدل خوبی جهت رسیدن به الگوها و دستاوردهای نوین خدمت رسانی دانست.