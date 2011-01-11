  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۱۰

کمیته امداد بزرگترین نهاد توانمندسازی کشور است

کمیته امداد بزرگترین نهاد توانمندسازی کشور است

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: الگوی تحول راهبردی با نگاه اسلامی در این کمیته تعریف شده و امداد امام (ره) به عنوان بزرگترین نهاد توانمند سازی مفتخر است دست به ایجاد تحول در این زمینه زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری سرپرست این نهاد در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد که در محل سالن همایش‏های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، گفت: با تدوین سند افق چشم انداز 20 ساله امداد امام (ره) در راستای چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی و تدوین سیاست‏های کلی و سیاست‏های اجرایی برنامه چهارم امداد که استوار بر پنج محور انجام امور حمایتی محرومان و زدودن فقر، امور توانمند سازی محرومان، امور مدیریتی و تحقیقاتی، امور اعتماد سازی و جلب مشارکت‏های مردمی و امور ارتباطات و خدمات بین الملل بوده و با ترسیم منشور مدیریت و کارآمدی امداد در 14 اصل و تبیین شرایط خدمت گزاری در کمیته امداد امام (ره) مصوب و اجرایی شده است.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام (ره) ارکان گفتمان امداد امام (ره) در مهندسی تحول را کسب رضایت مردم، کارآمدی خدمت گزاران امداد و پافشاری بر اصول و ارزش‏های انقلاب اسلامی دانست و پیام گفتمان این نهاد مقدس در جهت هدایت انسان را در سه حوزه شناختی، رفتاری و عاطفی برشمرد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به تفاوت ماهویتی این نهاد با سایر دستگاه‏های اجرایی تقویت پایه‏های ایمان و ارزش گرایی و پیشگیری از آسیب‏ها و تهیه الگوهای مناسب برای کشورهای دیگر و سایر دستگاه‏های اجرایی را به صورت عملیاتی و اجرایی از جمله نکات برجسته این نهاد در ارائه خدمات به محرومین دانسته و استفاده از ایده‏های نوین، تجربیات و یافته های گذشته و خلاقیت نوآوری را از جمله راهکارهای آینده دانسته و آن را مدل خوبی جهت رسیدن به الگوها و دستاوردهای نوین خدمت رسانی دانست.

کد مطلب 1229931

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها