مسافران ساری - بندرعباس به سلامت به مقصد رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، این پرواز که طبق برنامه باید ساعت 17 عصر روز دوشنبه 20 دیماه انجام می شد به دلیل وضعیت بد آب و هواییی با 4.5 ساعت تاخیر در ساعت 21.35 دقیقه انجام شد.

هنوز مسافران این پرواز 35 دقیقه از دو ساعت پرواز مسیر ساری به بندرعباس را طی نکرده بودند که با دستور خلبان و طبق سنت همیشگی به واسطه نقص فنی این پرواز در فرودگاه مهرآباد فرود اضطراری کرد.



مسافران پرواز ساری به بندرعباس که ساعاتی در فرودگاه ساری معطل تاخیر شده بودند برای ساعتی دیگر در هواپیما و فرودگاه مهرآباد ماندنی شدند که به دستور مسئولان هما با جایگزینی هواپیمای جدید مسافران حوالی ساعت 30 دقیقه بامداد تهران را به مقصد بندرعباس ترک کردند.



شماری از مسافران دیگر سوار هواپیما نشدند



البته عده ای به واسطه ترس از سقوط هواپیمای شب گذشته شرکت ایران ایر ترحیح دادند مسیر تهران بندرعباس را از طرق دیگری سیر کنند.



در نهایت این مسافران در ساعت 2 بامداد سه شنبه با چهره ای خسته و ناراحت وارد فرودگاه بندرعباس شده و مسافران دیگری که از ساعت 19 شب دوشنبه در فرودگاه در انتظار عزم سفر به ساری بودند در ساعت 3 بامداد بندرعباس را به مقصد ساری ترک کردند.



به گفته این افراد، خدمات فرودگاهی، اقامتگاه و استراحت در فرودگاه بندرعباس در حد صفر بوده و هیچ پاسخگویی از سوی مسئولان صورت نگرفته است.



مسافران بندرعباس - ساری هم با 10ساعت تاخیر به ساری رسیدند



از سویی مسافران این پرواز با 10 ساعت تاخیر جوالی ساعت 5 بامداد وارد فرودگاه ساری شدند.



خبر دیگر اینکه مسافران پرواز 249 ساری به تهران که باید ساعت 22.50 از طریق همین هواپیما بندرعباس ساری به تهران اعزام می شدند به گروههای مختلفی تقسیم شدند.



عده ای ترجیج دادند از سفر به تهران منصرف شوند. عده ای به دلیل مسدود بودن راه مجبور به معطلی در فرودگاه تا صبج شده و ساعاتی را در نمازخانه فرودگاه سیر کردند و عده ای دیگر نیز پس از استراحتی چند ساعته مجداد صبح به فرودگاه ساری آمده و عازم تهران شدند.



یکی از مسافران پرواز ساری به تهران که به دلیل ماموریت اداری و مسدود بودن هوا قصد داشت از طریق هواپیما خود را به تهران برساند در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیا شرکت هما نمی توانست پرواز جایگزینی برای مسافران پرواز ساری به تهران که حدود نیم ساعت زمان پرواز آن است ایجاد کند.



عباس رمدانی با بیان اینکه هیچ پاسخگویی از سوی مسئولان شرکت ایران ایر در فرودگاه ساری صورت نگرفته است اظهار داشت: مسئولان ارشد استان باید این مشکلات و خواسته های به حق مردم را از مدیران مربوطه مطالبه کنند.



وی اظهار داشت: مسئولان اداره کل فرودگاههای مازندران که قول ایجاد پروازهای ساری به تهران و بالعکس را در دو زمان صبح و شب داده بودند هنوز اقدامی صورت نداده و پروازهای شب آنان نیز همواره با تاخیر و کنسلی در هفته مواجه می شود.



مازندران دارای سه فرودگاه در شهرهای ساری، نوشهر و رامسر است.

