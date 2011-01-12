سردترین شهر کشور در "اقلیم دو" تعرفه گاز!

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، با توجه به اجرای سیاست شهرستانی - منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در 363 شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.

بر اساس این تقسیم بندی 14 شهر کشور در اقلیم اول (سرد یک)، 111 شهر در اقلیم دو (سرد دو)، 106 شهر در اقیلم سه (سرد سه)، 74 شهر در اقیلم معتدل و 58 شهر در اقلیم گرمسیری قرار گرفته اند.

براساس این تقسیم بندی شهرکرد در اقلیم دو و همتراز شهرهایی تیران، چادگان، اراک و ..... قرار گرفته که از شدت سرما قابل قیاس با این شهرها نیست.

شهرکرد، مرتفع ترین شهر کشور است که هر شب به عنوان سرترین شهر کشور از رسانه ملی معرفی می شود و هم اکنون نیز شهرکرد بر اساس سایت هواشناسی چهار محال و بختیاری سردترین شهر در مراکز استانهاست.

با توجه به اینکه تعرفه جدید گاز براساس اقلیم و میزان سرما در شهرهای مختلف تعیین شده و از طرفی میزان سرما ومصرف گاز در این شهر زیاد است جای سئوال دارد که چرا شهرکرد در اقلیم یک قرار نگرفته است.

مدیر عامل شرکت گاز چهار محال و بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تعیین اقلیم در گذشته بر اساس استان تقسیم بندی شده بود و استان چهار محال و بختیاری در اقلیم یک قرار گرفته بود.

اسماعیل هیبتیان قلعه سلیمی با اشاره به اینکه در یک استان شرایط اقلیمی و آب و هوایی متفاوت وجود دارد و تقسیم بندی استانی درست نبوده است، بیان داشت: شرکت ملی گاز تقسیم بندی اقلیم را براساس شهرستان در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: بر همین اساس شرکت ملی گار تقسیم بندی را یه پژوهشکده هواشناسی که سازمانی بی طرف است واگذار کرد که این پژوهشکده نیز بر اساس آخرین استانداردهای موجود مانند دمای حداقل، دوام سرما، سرعت باد و... شهرستانهای کشور را به پنج اقلیم تقسیم بندی کرده است.

وی با بیان اینکه شهرستانهای استان چهار محال و بختیاری در سه اقلیم قرار گرفته اند، اذعان داشت: شهرکرد، بروجن و کیار در اقلیم دو، شهرستانهای اردل و لردگان در اقلیم سه و شهرستانهای کوهرنگ و فارسان در اقلیم یک قرار گرفته است.

هیبتیان با اشاره به اینکه شرکت ملی گاز چهار محال و بختیاری در مورد شهرستان شهرکرد درخواست بررسی کرده است و همچنین این موضوع از طریق استانداری و همچنین نمایندگان نیز پیگیری و مطرح شده، خاطرنشان کرد: آخرین جوابی که شنیده ایم، کار کارشناسی که انجام شده کاملا درست بوده و تاکنون هیچ شهرستانی تغییر نکرده است.

وی همچنین به کاهش میزان مصرف گاز از زمان آغاز هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس بررسیهای انجام شده وبا وجود اینکه امسال 12 هزار مشترک جدید داشته ایم کاهش سه الی چهار درصدی در مصرف گاز این استان تاکنون مشاهده شده است.

چهار محال و بختیاری دارای شش شهرستان است که شهرستانهای کوهرنگ و فارسان دراقلیم یک ، شهرکرد، کیار، بروجن اقلیم دو و لردگان و اردل نیز در اقلیم سه تعرف گاز شرکت ملی گاز قرار گرفته است.

از 28 آذر ماه سالجاری محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقیلم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و 12 دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال خواهد شد.

مطابق با این روش جدید قیمت گذاری مشترکان دامنه اول مصرف باید به ازای هر متر مکعب 30 تومان، دامنه دوم 50 تومان، دامنه سوم 70 تومان، دامنه چهارم 90 تومان، دامنه پنجم 110 تومان، دامنه ششم 160 تومان، دامنه هفتم 190 تومان، دامنه هشتم 220 تومان، دامنه نهم 250 تومان، دامنه دهم 280 تومان، دامنه یازدهم 320 تومان و دامنه دوازدهم 350 تومان هزینه پرداخت کنند.