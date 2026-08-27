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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

هواشناسی: وزش باد پدیده غالب اصفهان است

هواشناسی: وزش باد پدیده غالب اصفهان است

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به تداوم جوی پایدار و آرام در استان، گفت: وزش باد پدیده غالب بیشتر مناطق اصفهان است.

حجت‌الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، همچنان جو استان پایدار و آرام است.

به گفته وی، آسمان صاف تا قسمتی ابری و بعداز ظهرها گاهی وزش باد و از نظر دمایی نیز تغییرات جزئی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه در مناطق شرقی استان باد گاهی با گردوخاک همراه خواهد بود، افزود: دما طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد.

علی عسکریان اضافه کرد: آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و چادگان با ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کد مطلب 6929639

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