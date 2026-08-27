به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح آموزشگاه متوسطه اول مرحوم فاطمه شیرغلامی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روستای رکن‌آباد میبد، با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، شهدا، سرداران شهید و شهدای دانش‌آموز، اظهار کرد: همه این عزیزان جان خود را فدا کردند تا نظام، کشور و خاک ایران اسلامی پایدار بماند.

وی با قدردانی از حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در استان یزد افزود: حضور مسئولان ملی در شهرستان‌ها فرصتی برای طرح مطالبات و پیگیری مسائل فرهنگی، هنری و زیرساختی استان است و امیدواریم در فرصتی مناسب، دغدغه‌های فعالان این حوزه‌ها را با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کنیم.

تکمیل ۱۲۹ مدرسه در دستور کار استان یزد

استاندار یزد با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: در نشستی که رئیس‌جمهور با استانداران داشت، موضوع کمبود فضاهای آموزشی و فعالیت برخی مدارس به صورت دو یا چند شیفته مطرح شد و بر همین اساس، احداث و تکمیل مدارس نیمه‌تمام در دستور کار استان قرار گرفت.

بابایی ادامه داد: در مجموع ۱۲۹ مدرسه در استان یزد نیازمند احداث یا تکمیل است که از این تعداد، ۶۲ مدرسه در مجاورت طرح‌های نهضت ملی مسکن پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های آموزشی با سرعت دنبال می‌شود، گفت: تاکنون ۸۲ مدرسه در استان به بهره‌برداری رسیده و ۳۵ مدرسه نیز در شهرستان‌های مختلف در حال پیگیری است و سایر پروژه‌ها در برنامه سال آینده قرار دارند.

استاندار یزد افزود: تلاش ما این است که تا پایان سال سوم برنامه، بخش عمده نیازهای آموزشی فعلی استان برطرف شود، هرچند پس از آن نیز باید برای نیازهای سال‌های آینده برنامه‌ریزی و گام‌های جدیدی برداشته شود.

پیگیری پروژه‌ها تا مرحله بهره‌برداری

بابایی با اشاره به همکاری مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل نوسازی مدارس، فرمانداران و مدیران شهرستانی در اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی اظهار کرد: برای هر مدرسه یک مدیر پروژه تعیین شده و روند اجرای پروژه‌ها به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

وی افزود: حتی شخصاً وضعیت برخی پروژه‌ها را به صورت مستقیم از مدیران پروژه پیگیری کرده‌ام تا از نزدیک در جریان روند اجرا قرار بگیرم. همین جدیت و هماهنگی میان دستگاه‌ها یکی از عوامل پیشرفت سریع پروژه‌های آموزشی بوده است.

استاندار یزد همچنین از همکاری دولت و مجموعه نوسازی مدارس در اجرای این پروژه‌ها قدردانی کرد و گفت: یزد در اجرای برنامه‌های توسعه فضاهای آموزشی و ساماندهی پروژه‌ها عملکرد قابل توجهی داشته است.

بازسازی مدارس قدیمی با مشارکت مردم

بابایی با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان در استان یزد بیان کرد: بسیاری از مدارس قدیمی استان به دلیل فرسودگی یا مشکلات زیرساختی در معرض خارج شدن از چرخه استفاده قرار داشتند، اما با اجرای این طرح و مشارکت افراد فرهیخته و خیرین، روند بازسازی و بهسازی آنها دنبال شده است.

وی ادامه داد: برخی از افرادی که خودشان سال‌ها قبل در این مدارس تحصیل کرده‌اند، امروز برای بازسازی همان مدارس پیش‌قدم شده‌اند؛ این مشارکت اجتماعی می‌تواند به حفظ و احیای فضاهای آموزشی قدیمی کمک کند.

رکن‌آباد؛ روستایی پرافتخار در میبد

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود، رکن‌آباد میبد را روستایی پرافتخار و دارای جایگاه ویژه در استان دانست و گفت: این منطقه به دلیل تقدیم شهدای بزرگ، از مناطق شاخص استان به شمار می‌رود.

بابایی با اشاره به برگزاری برنامه‌های بزرگداشت شهدای این منطقه اظهار کرد: باید قدردان مردمی باشیم که برای حفظ ارزش‌های انقلاب و دفاع از کشور، فرزندان خود را تقدیم کرده‌اند و امروز نیز خیرین با مشارکت در ساخت مدرسه، همان مسیر خدمت به مردم را ادامه می‌دهند.

وی در پایان با قدردانی از خیر نیک‌اندیش این مدرسه و مسئولان شهرستان میبد، ابراز امیدواری کرد: با استمرار همکاری مسئولان، خیرین و مردم، گام‌های بیشتری برای ارتقای زیرساخت‌های آموزش بهبود کیفیت زندگی مردم استان یزد برداشته شود.