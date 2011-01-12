ایجاد شهر سلامت در منطقه اروند برای پذیرش بیماران کشورهای عرب

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه این کنگره رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ضمن خیرمقدم به مهمانان حاضر در این کنگره اظهار داشت: این دانشگاه با 480 عضو هیئت علمی و 17 هزار پرسنل در رشته‌های آموزشی، تخصصی و فوق تخصصی مشغول ارایه خدمت به مردم استان خوزستان است.

وی با اشاره به اهمیت رشته بیهوشی در علم پزشکی افزود: فعالیت این رشته در این دانشگاه از 40 سال قبل با آموزش دستیار و متخصص بیهوشی آغاز شده است.

در ادامه این مراسم دکتر سید جعفر حجازی استاندار خوزستان در سخنانی به اهمیت جایگاه پزشکی و پزشکان استان در خدمت رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: پزشکان و مجموعه‌های درمانی خوزستان علاوه بر ارایه خدمات به مردم این استان به بخش‌هایی از استان کرمانشاه، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و غرب بوشهر و همچنین چهارمحال و بختیاری خدمت ارایه می‌دهند.

وی افزود: این حجم گسترده از خدمات درمانی در خوزستان باعث شده که بخش خصوصی در ایجاد مراکز درمانی بسیار موفق عمل کند.

وی با اشاره به اهمیت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در برنامه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اظهار داشت: استان خوزستان بعد از چهار دانشگاه تهران مقام اول را در جذب اعتبارات پژوهشی دارد.

حجازی از ظرفیت بالای این استان برای ارایه خدمات درمانی به مردم کشور همسایه عراق و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد و گفت: ایجاد شهر سلامت در منطقه آزاد اروند مراحل نهایی مذاکرات را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی پشت سر می گذارد که پیش بینی می‌شود با ایجاد این شهر سلامت بتوان خدمات تخصصی و پزشکی به مردم کشورهای همسایه استان ارایه داد.