احکام اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک هفته پس از انتشار گزارش مهر درباره نامشخص بودن اعضای شورای سیاستگذاری بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، عصر امروز (22 دیماه) اعضای جدید این شورا توسط بهمن دری معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و احکام آنها صادر شد.
بنا به این احکام هادی مولویدوست٬ محمد حسنی (مشاور معاون امور فرهنگی)، مجید حمیدزاده (مدیرکل دفتر توسعه و مشارکتهای فرهنگی و هنری)، حمید قبادی (مشاور معاون امور فرهنگی)٬ محمد الهیاری (مدیر کل اداره کتاب)٬ محمدرضا وصفی (مدیرکل دفتر مجامع٬ تشکلها و فعالیتهای فرهنگی)، یوسف افراش (سرپرست دفتر چاپ) علی شجاعی صائین (مدیرعامل موسسه خانه کتاب)٬ مصطفی امیدی (مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و کتابخوانی)، احسانالله حجتی (مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی) به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری بیست چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران منصوب شدند.
بهمن دری معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس این شورا در احکام این افراد آورده است: با توجه به تجارب ارزشمند جنابعالی از برگزاری نمایشگاههای کتاب به عنوان عضو شواری سیاستگذاری بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران منصوب میشوید.
دری در این احکام همچنین ابراز امیدواری کرده که با حضور موثر٬ دائمی و منظم در جلسات شورا و با رعایت کامل سیاستهای ابلاغی معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با بهرهگیری از تجارب گذشته در طراحی و برنامهریزی برای نمایشگاه آتی و ارائه طرحهای نو و خلاقانه موفق و موید باشید.
با توجه به این احکام علی اکبر اشعری، محمدعلی رمضانی فرانی، جلال ذکایی، محمود سالاری و میثم نیلی از خط خوردگان فهرست سابق شورای سیاستگذاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران هستند.
با وجود ابلاغ حکم افراد مذکور، مسئولان و مدیران کمیتههای مختلف این نمایشگاه شامل قائممقام نمایشگاه، معاون اجرایی، مدیر بخش بینالملل، مدیر کمیته ناشران داخلی، مدیر کمیته اجرایی، مدیر کمیته پشتیبانی، مدیر کمیته رفاهی، مدیر کمیته روابط عمومی، مدیر کمیته جنبی، مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی، مدیر کمیته تشریفات، مدیر کمیته مالی و مدیر کمیته پیگیری امور قراردادها همچنان نامشخصاند.
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