مسئولیت آب کشاورزی به جهاد واگذار شود/کشاورزی محور سفرهای چهارم دولت شود

سید محمد موسوی در حاشیه سفر به گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تأمین تسهیلات بانکی سهل الوصول با کمترین میزان کارمزد جهت سرمایه گذاری کشاورزان و تشکیل کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی در استان ها به ریاست استاندار و دبیری روسای سازمان جهادکشاورزی را نیازهای اساسی بخش کشاورزی برشمرد.

احیای کشور محور سفرهای دولت شود

وی به سفرهای استانی رئیس جمهور هم اشاره کرد و پیشنهاد کرد تا دور چهارم سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان ها با محوریت احیای کشاورزی کشور صورت پذیرد.

موسوی، اجرایی شدن قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، تبیین راهکارهایی جهت تقویت انگیزه کشاورزان و حمایت دولت برای یکپارچه سازی و حصول حد فنی، اقتصادی واحدهای بهره برداری را در حمایت دولت از کشاورزان مهم دانست و پیشنهاد کرد بخشی از یارانه تأمین کود شیمیایی (حدود 10 درصد) برای انجام رایگان آزمایش خاک و نهادینه سازی توصیه کودی مبتنی بر آزمایش خاک اختصاص یابد.

این مقام سازمان جهاد کشاورزی، تعیین قیمت شیر براساس سه فاکتور قیمت تمام شده، سود متعارف و قیمت فرآورده های لبنی را امری مهم در رعایت حقوق تولیدکننده و مصرف کننده دانست و حمایت ویژه از ایجاد مزارع تولید نژادهای گوشتی و گاوهای پرواری سازگار و با ضریب بالا به دلیل پایین بودن ضریب تبدیل نژادهای موجود را حیاتی برشمرد.

موسوی درپایان با اشاره به خروج مدیریت پدیده خشکسالی ازمدیریت بحران به مدیریت ریسک، خواستار تعریف مبانی حمایت مالی، کشاورزانی که سیستم آبیاری مزارع خود را به تحت فشار تغییر می دهند، شد.



رئیس جهاد کشاوری استان تهران گفت: لزوم تامین امنیت غذایی از اساس توسعه اقتصادی و استقلال ملی بشمار می آید.

سیدمحمد موسوی، با اشاره به نشست سراسری مدیران بخش کشاورزی با رئیس جمهور و افزایش روزافزون جمعیت و اهمیت تامین امنیت غذایی در کشور افزود: این دو عامل سبب شده تا توسعه همه جانبه بخش کشاورزی با رویکردهای تضمین تولید پایدار، تولید اقتصادی و سالم به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شود.

رئیس سابق تعاون روستائی کشور تصریح کرد: تولید مستمر درگرو حمایت پایدار منابع است و سیاست های حمایتی پایدار نیز با کنترل و مدیریت واردات، تقویت و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، مدیریت قیمت ها، تعرفه ها، مشوق ها، یارانه ها و تامین نقدینگی محقق می شود.

موسوی، با اشاره به اقتصادی نمودن بحث تولید، راه های دستیابی به این مهم را ارتقای توان فنی، تخصصی و مدیریتی، ساماندهی نظام های بهره برداری، دستیابی به اندازه فنی و اقتصادی واحدهای بهره برداری، تقویت زیرساختها و تجهیز و نوسازی اراضی عنوان کرد.

معاون اسبق استاندار گلستان، همچنین، انتقال و تغییر شیوه های آبیاری ازسنتی به مدرن، مکانیزه کردن تولید، توسعه کشت های گلخانه ای، ارتقای فناوری تولید، توسعه صنایع تبدیلی، بیمه محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت تولید، تامین وتوزیع نهاده ها، ساماندهی و توانمندسازی تشکل های تخصصی به همراه مدیریت یکپارچه را ازدیگر موارد مهم در امراقتصادی نمودن تولید برشمرد.

سیدمحمد موسوی، اضافه کرد: تولید سالم بعنوان سومین موضوع راهبردی در بخش کشاورزی، با تعریف و اجرای درست استاندارد، کاهش مصرف کودهای شیمیایی و جایگزینی آن با سموم غیرشیمیایی و تلفیقی امکان پذیر خواهد شد.

وی با اشاره به نقش بی بدیل کشاورزان در تحقق اهداف بخش کشاورزی، گفت: با یک برنامه عملیاتی می توان تمامی موارد فوق را در ادبیات مدیریتی بخش کشاورزی نهادینه ساخت.