به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه ملی ملک با داشتن 19 هزار عنوان نسخه خطی نادر و نفیس، یکی از شش گنجینه بزرگ نسخ خطی ایران است که امتیاز آن به نفیس بودن و ارزش هنری آثار است.

همچنین این کتابخانه دارای حدود 70 هزار کتاب چاپی، 3400 کتاب چاپ سنگی و 548 عنوان نشریه ادواری در 4000 مجلد است. بخش قابل توجهی از کتاب های چاپی متعلق به پیش از سال 1320 خورشیدی هستند و در زمره نخستین کتاب‌های چاپی ایران قرار می گیرند. کتابخانه ملک پیوسته با خرید کتاب های خطی و چاپی از محل عواید موقوفات ملک غنی‌تر می‌شود.

کتابخانه ملک برآن شد تا امکان استفاده از مجموعه گنجینه خود را برای همگان فراهم کند بدین منظور علاقمندان از این پس قادر خواهند بود از طریق شبکه اینترنت به پایگاه‌های اطلاعات کتابخانه ملک دسترسی پیدا کرده و جستجوی خود را در پایگاه‌های اطلاعات کتابشناسی کتابهای چاپی فارسی و عربی، نسخه‌های خطی، کتابهای چاپ سنگی، نشریات و کتابهای لاتین دنبال کنند.

علاقمندان می توانند از تاریخ 27 دی ماه 89 با مراجعه به نشانی الکترونیکی ww.malekmuseum.orgدر بخش کتابخانه گنجینه کتابخانه، جستجو در منابع کتابخانه و یا با مراجعه به نشانی الکترونیکی www.nosa.com از این امکانات برخوردار شوند.