به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سیدمهدی حسینی در نشست مشترک معاونت آموزش و مدیران استانی حوزه علمیه خواهران که ظهر شنبه در اردوگاه فاطمه‌الزهرا(س) شهر قم برگزار شد در سخنانی رشته‌های در دست طراحی حوزه‌های علمیه خواهران را شامل ادبیات عرب، امامت، مهدویت، مذاهب اسلامی، اخلاق و تربیت اسلامی، تربیت مبلغ خارج از کشور و مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر رشته‌های فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآن، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، تاریخ اسلام و مطالعات اسلامی زنان در حوزه‌های علمیه خواهران کشور تدریس می‌شود.



وی با بیان اینکه تحولات سریع و ایجاد نیازهای جدید در جامعه بشری توجه به آینده را در برنامه‌ریزی آموزشی در بالاترین ضریب اهمیت قرار داده است، افزود: اصلاح برنامه آموزشی دوره عمومی، اصلاح نظام پذیرش، طراحی دوره پاره‌وقت و ناپیوسته، اصلاح برنامه فقه و اصول سطح سه، توسعه رشته‌های آموزشی سطح سه و راه‌اندازی مقطع سطح چهار از برنامه‌های حوزه‌های علمیه خواهران در این راستا به شمار می‌رود.



معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به تغییرات ایجاد شده در ساختار معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران یادآور شد: در ساختار جدید دفتر تهیه و تدوین متون و منابع آموزشی در زیرمجموعه معاونت آموزش قرار گرفته است که این دفتر خود دارای دو اداره شامل اداره تهیه و تالیف متون و اداره تدوین متون آموزشی است.



وی با بیان اینکه تربیت بانوان در حوزه‌های علمیه خواهران در دو مقطع شامل مقطع عمومی سطح دو (معادل کارشناسی) و مقطع سطح سه (معادل کارشناسی ارشد) انجام می‌گیرد، اهداف دوره عمومی سطح دو را شامل تربیت معلم قرآن، احکام و معارف اسلامی برای مدارس متوسطه، تربیت مدرس در مقطع سطح یک حوزه‌ها و مدارس علمیه خواهران، تربیت مبلغ به منظور ترویج فرهنگ و معارف دینی در سطح‌ عمومی و شناسایی و تربیت استعدادهای واجد صلاحیت به منظور ورود به مقطع تخصصی سطح سه برشمرد.



حجت‌الاسلام حسینی اضافه کرد: اهداف دوره تخصصی سطح سه نیز شامل تربیت مدرس و مربی برای دوره عمومی حوزه‌های علمیه خواهران و دوره‌های کارشناسی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، تربیت محقق و پژوهشگر در گرایش‌های مربوطه، تربیت مبلغان کارآمد و مدیران فرهنگی و آماده‌سازی استعداد‌های برتر به منظور ورود به مقاطع بالاتر می‌شود.

