به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مسائل و چالش‌های حوزه علمیه خواهران دلوار ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه نهادهای دینی در توسعه فرهنگی، اظهار کرد: حوزه‌های علمیه خواهران به عنوان کانون‌های تربیت نیروهای متعهد، نقشی بی‌بدیل در صیانت از ارزش‌های اسلامی و گسترش معارف دینی در سطح شهرستان ایفا می‌کنند.

فرماندار تنگستان با اشاره به ضرورت رفع موانع موجود در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی این حوزه بیان کرد: فرمانداری آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اعتبارات تخصیصی، نسبت به بهبود وضعیت فیزیکی و پشتیبانی از برنامه‌های تحولی حوزه علمیه خواهران دلوار اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی در ادامه با بیان اینکه تقویت این نهاد فرهنگی، تأثیری مستقیم بر ارتقای سطح سواد دینی و اجتماعی بانوان منطقه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی منسجم، شاهد افزایش کیفی فعالیت‌های تبلیغی و آموزشی در این حوزه باشیم.