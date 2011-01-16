مهار آسیبهای اجتماعی با تمسک به آموزه های قرآنی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح یکشنبه در بازدید از کارگاه تخصصی مهارتهای زندگی کارکنان و جامعه هدف سازمان بهزیستی استان که در قالب طرح جامع فرهنگی، اجتماعی نسیم رحمت با حضور 131 نفر از مدیران مهدهای کودک، مدیران صدای مشاور و جمعی از مربیان و مددجویان برگزار شد، گفت: طرح نسیم رحمت با این دیدگاه مطرح شد که آسیبهای اجتماعی را با تمسک به آموزه های قرآن کریم مهار کند.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح گسترده و جامع فرهنگی، اجتماعی با اتکا به مبانی اسلام و قرآن کریم برای تحقق دیدگاه های مترقی بزرگان کشور و مراجع عظام تقلید در خصوص اشاعه هر چه بیشتر فرهنگی دینی است .

وی افزود: اگر بخواهیم حکومت دینی مبتنی بر اسلام ناب داشته باشیم باید در این حوزه ها بصورت جدی ورود کنیم .

وی بیان کرد: ترویج آموزه های دینی باید بصورت صحیح مدل سازی شود و پردازش به شهرهای قرآنی و اسلامی نیز باید از الگو خاص اسلامی پیروی کند.

نماینده عالی دولت در استان با اعلام این موضوع که کسانی که فعالیت دینی و قرآنی دارند باید باورهای عمیق اعتقادی به کار خود داشته باشند، بیان کرد: اساتید و مدرسان دوره های مختلف باید در طی برگزاری کلاسها، فعالان و نخبگان را شناسایی کنند تا از مجموعه آنها بتوان یک ریشه اصلی برای تدوام طرحها تشکیل شود .

اعلایی در ادامه با ابراز رضایت از ظرفیت و سطح دوره های برگزار شده طرح جامع نسیم رحمت در غالب کارگاه های تخصصی نیز گفت: در این دوره ها، بهترین اساتید شهر قم که علاوه بر تحصیلات دانشگاهی، قریب به اجتهاد نیز هستند به تدریس می پردازند و کاملاً بر موضوعات اشراف کامل دارند .

وی ادامه داد: کسانی که وظیفه امر تدریس و هدایت تحصیلی را مانند مشاوران، کارشناسان، معلمان، مربیان و اساتید، در سطح استان را بر عهده دارند، مباحث مربوط به دوره های مهارتهای زندگی را در قالب طرح نسیم رحمت می گذرانند .