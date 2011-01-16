مهار آسیبهای اجتماعی با تمسک به آموزه های قرآنی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح یکشنبه در بازدید از کارگاه تخصصی مهارتهای زندگی کارکنان و جامعه هدف سازمان بهزیستی استان که در قالب طرح جامع فرهنگی، اجتماعی نسیم رحمت با حضور 131 نفر از مدیران مهدهای کودک، مدیران صدای مشاور و جمعی از مربیان و مددجویان برگزار شد، گفت: طرح نسیم رحمت با این دیدگاه مطرح شد که آسیبهای اجتماعی را با تمسک به آموزه های قرآن کریم مهار کند.
وی اظهار داشت: اجرای این طرح گسترده و جامع فرهنگی، اجتماعی با اتکا به مبانی اسلام و قرآن کریم برای تحقق دیدگاه های مترقی بزرگان کشور و مراجع عظام تقلید در خصوص اشاعه هر چه بیشتر فرهنگی دینی است.
وی افزود: اگر بخواهیم حکومت دینی مبتنی بر اسلام ناب داشته باشیم باید در این حوزه ها بصورت جدی ورود کنیم.
وی بیان کرد: ترویج آموزه های دینی باید بصورت صحیح مدل سازی شود و پردازش به شهرهای قرآنی و اسلامی نیز باید از الگو خاص اسلامی پیروی کند.
نماینده عالی دولت در استان با اعلام این موضوع که کسانی که فعالیت دینی و قرآنی دارند باید باورهای عمیق اعتقادی به کار خود داشته باشند، بیان کرد: اساتید و مدرسان دوره های مختلف باید در طی برگزاری کلاسها، فعالان و نخبگان را شناسایی کنند تا از مجموعه آنها بتوان یک ریشه اصلی برای تدوام طرحها تشکیل شود.
اعلایی در ادامه با ابراز رضایت از ظرفیت و سطح دوره های برگزار شده طرح جامع نسیم رحمت در غالب کارگاه های تخصصی نیز گفت: در این دوره ها، بهترین اساتید شهر قم که علاوه بر تحصیلات دانشگاهی، قریب به اجتهاد نیز هستند به تدریس می پردازند و کاملاً بر موضوعات اشراف کامل دارند.
وی ادامه داد: کسانی که وظیفه امر تدریس و هدایت تحصیلی را مانند مشاوران، کارشناسان، معلمان، مربیان و اساتید، در سطح استان را بر عهده دارند، مباحث مربوط به دوره های مهارتهای زندگی را در قالب طرح نسیم رحمت می گذرانند.
استاندار ایلام با اشاره به برگزاری کلاسهای مربوط به مهدویت، اظهار داشت: باید با یک برنامه ریزی منظم و دقیق به مفهوم انتظار که مفهومی ضروری و ارزشی است پرداخته شود.
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