تاریخ اندیشه اقتصادی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب تاریخ اندیشه اقتصادی از زمان نگارش کتاب ثروت ملل توسط آدام اسمیت تا اواخر قرن بیستم را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تمرکز اصلی کتاب بر متفکران کلیدی در تاریخ اقتصاد است. از اینرو آرای متفکران و اقتصاددانان کلاسیکی چون اسمیت، توماس رابرت مالتوس، دیوید ریکاردو، جان استوارت میل و کارل مارکس مورد بررسی قرار گرفتند.

در میان آرای اقتصاددانان معاصر آرای جان مینارد کینز، جان هیک، میلتون فریدمن و پل ساموئلسون مورد بررسی قرار گرفتند.

در این اثر بسط و توسعه نظریه‌های مرتبط با قیمت، بازار، پول، جمعیت و انباشت سرمایه و انتخاب میان دو نظام سوسیالیسم و اقتصاد بازار مورد توجه قرار گرفته‌اند.

این اثر نشان می‌دهد که چگونه ایده‌های ساده کنونی و به ظاهر ابتدایی در حوزه اقتصاد در رهگذر زمان شکل گرفته‌اند.

این کتاب با عنوان "تکامل اقتصاد: تاریخ اندیشه اقتصادی" از سوی انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شده است. سندمو استاد بازنشسته مدرسه اقتصادی نروژ است.