بزرگترین محموله مواد مخدر صنعتی شرق کشور در کهنوج کشف شد

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: قاچاقچیان طی سال جاری اقدام به افزایش میزان قاچاق مواد مخدر صنعتی کرده اند و این درحالی است که این مواد می تواند برای مصرف کننده مرگبار باشد.

وی گفت: در راستای برنامه ریزی جدی و در خصوص مقابله با قاچاق مواد مخدر ماموران نیروی انتظامی کهنوج در جنوب استان کرمان در ایست و بازرسی محور کهنوج - قلعه گنج به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و در بازرسی از آن محموله بزرگی از مواد مخدر صنعتی را کشف کردند.

سردار چناریان افزود: این محموله شامل 75 کیلوگرم شیشه، 77 هزار سی سی مرفین و 657 کیلوگرم تریاک است.

رئیس پلیس کرمان ادامه داد: قاچاقچیان این میزان مواد را از مرزهای شرقی قاچاق کرده بودند و قصد داشتند از طریق راههای کرمان به سمت استانهای مرکزی انتقال دهند.

وی خاطرنشان کرد: ماموران یگان تکاوری 144 امام هادی (ع) در این عملیات پس از تعقیب کامیون و درگیری مسلحانه این میزان مواد را بدست آوردند.

