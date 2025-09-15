  1. استانها
کشف ۳۶ کیلوگرم مواد مخدر در شرق تهران

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف ۳۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر و یک قبضه سلاح شکاری طی عملیاتی در شرق این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران از کشف مقدار ۳۰ کیلوگرم شیشه ،۲ کیلو گرم مرفین و ۴کیلوگرم تریاک و یک قبضه سلاح شکاری در یک عملیات توسط پلیس مبارزه با مواد مخدراستان خبر داد.

وی اظهار داشت: در تداوم اجرای طرح‌های مبارزه بی امان با سودا گران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر و طی اقدامات اطلاعاتی عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در خصوص انتقال محموله‌ای از مواد مخدر از استان‌های شرقی کشور و توزیع و پخش آن توسط قاچاقچیان موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: موضوع بلافاصله بررسی و در رصد اطلاعاتی مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

سردار القاصی مهر تصریح کرد: با اجرای طرح‌های کنترل محسوس و غیر محسوس پلیس مبارزه با مواد مخدر، خودروی مورد نظر مشاهده و پس از ورود متهم به داخل منزل، طی هماهنگی با مقام قضائی منزل وی مورد بازرسی قرار گرفت.

این مقام مسئول بیان داشت: در این بازرسی مقدار ۳۰ کیلوگرم شیشه ،۲ کیلو گرم مرفین و ۴کیلوگرم تریاک و یک قبضه سلاح شکاری کشف و یک نفر متهم به همراه یک دستگاه خودروی سواری دستگیر و توقیف شد.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی قانونی و قاطعانه در راستای مبارزه با مواد مخدر اقدامات خود را انجام می‌دهد و در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی‌کنند.

