اجرای 20 نمایش در بخش مرور جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره، بخش مرور تئاتر ایران که به صورت غیررقابتی و با هدف ارائه کارنامه یک ساله تئاتر کشور در قالب بهترین نمایش‌های اجراشده از بهمن‌ماه سال 88 تا دی‌ماه 89 برگزار می‌شود، ‌20 نمایش روی صحنه می‌روند.

اسامی نمایش‌های راه یافته به بخش مرور تئاتر ایران به شرح زیر است: "آهو" به نویسندگی فرهاد ارشاد و کارگردانی بیتا عبائیان از تهران، "من ، هملت، تو" به نویسندگی و کارگردانی فرزین ریحانی‌راد از تهران، "خانه برناردا آلبا" نوشته فدریکو گارسیالورکا و کارگردانی زهرا صبری از تهران، "دم هشتی روی گنبد" به نویسندگی و کارگردانی کاوه مهدوی از تهران، "توقف در ایستگاه 4" به نویسندگی و کارگردانی امین آبان از کرج، "24" به نویسندگی علی دل‌پیشه و کارگردانی اسماعیل سعیدیان از شیراز، "آنفولانزای خوکی" به نویسندگی مهرداد رایانی مخصوص و کارگردانی نیما دهقان از تهران.

"کسوف" به نویسندگی و کارگردانی ایوب آقاخانی ازتهران، "زندگی میان آتش" به نویسندگی و کارگردانی اصغر خلیلی ازتهران، "ح دو چشم" به نویسندگی تقی همتی‌نیا، سیروس همتی و کارگردانی سیروس همتی از تهران، "شب اسرار آمیز پِه پِه" به نویسندگی محمدرضا کوهستانی و کارگردانی احمد سلیمانی از قم، "آخرین نامه" به نویسندگی و کارگردانی مهرداد کوروش‌نیا از تهران، "کمدی استشمامات" به نویسندگی امید طاهری و کارگردانی میثم عبدی ازخمین.

"لوتا پسر خوبی است" به نویسندگی فارس باقری و کارگردانی علیرضا ارجونی از زاهدان، "حیرت بازار" به نویسندگی عبدالرضا فریدزاده و کارگردانی زری اماد از تهران، "روز می‌گذرد" نوشته بهرام بیضایی و کارگردانی عباس کریمی از بجنورد، "سلطان و گاگول" به نویسندگی کلودیاشارین بر و کارگردانی پیردمینگر محصول مشترک ایران و آلمان، "بدریه مادری" به نویسندگی و کارگردانی محمد عسگری از کرج،‌ "مقتل" نوشته و کارگردانی محمودرضا رحیمی از تهران و "جاوید خاک" نوشته و کارگردانی مسلم سلیمانیان از شهرکرد.

همچنین دو نمایش برگزیده دوره گذشته سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران در بیست‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور دارند. بر همین اساس نمایش‌های "بر ولادیمر و استراگون چه گذشت" به کارگردانی مشترک سیاوش طیب طاهر و میثم حسن‌زاده در بخش جشنواره جشنواره‌ها و "تفنگ‌های ننه کارا" به کارگردانی مهدی محمدی در بخش میهمان بیست‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور دارند. این دو اثر از جمله آثار برگزیده بخش مسابقه بین‌الملل سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی بوده‌اند.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 16 بهمن تا اول اسفند در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.